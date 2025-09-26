Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η περιουσία των 200 εκατ. δολαρίων, οι κληρονόμοι και το μέλλον του Sundance

Με τον Διεθνή Τύπο αλλά και τον Ελληνικό να τιμά τη μνήμη του υπέροχου καλλιτέχνη Ρόμπερτ Ρέντφορντ που έφυγε πριν από δέκα ημέρες από την ζωή στα 89 του χρόνια, ξεκίνησαν και οι συζητήσεις για την κληρονομιά που αφήνει πίσω του και δη σε οικονομικό επίπεδο.

Ο Ρέντφορντ από το 1969 που έγινε μεγάλος σταρ, είχε υψηλό κασέ και μπορεί στις αρχές του '70 όλα του τα χρήματα να πήγαιναν στα αγαπημένο του Σάντανς-Sundance στη Γιούτα και ο ίδιος να συνέχιζε να είναι κάπως πιεσμένος οικονομικά, ωστόσο από μια στιγμή και μετά τα έσοδα του ιδίως από τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ όπου πρωταγωνιστούσε ήταν πολύ μεγάλα ενώ τα στούντιο τού διέθεταν όλες τις ανέσεις μέχρι και δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια για τον ίδιο και την οικογένεια του για όποιο προορισμό ήθελε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο iefimerida.gr και στο vanity fair, πέρα από την αδιαμφισβήτητη τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά-legacy που αφήνει ο σπουδαίος αυτός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός στις επόμενες γενιές, εξίσου μεγάλη είναι και η περιουσία του, αποτέλεσμα μίας καριέρας 6 δεκαετιών και έξυπνων επιχειρηματικών κινήσεων, η οποία υπολογίζεται στα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Αρχικά το Χόλιγουντ δεν ήταν γενναιόδωρο μαζί του. Το 1962, για τον ρόλο του στην ταινία "War Hunt", ένα πολεμικό δράμα με φόντο τον πόλεμο της Κορέας, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έλαβε μόλις 500 δολάρια. Ωστόσο στα γυρίσματα αυτής της ταινίας έμελλε να γνωριστεί με τον Σίντνει Πόλακ που είχε έναν μικρό ρόλο, με τον οποίο ο Ρέντφορντ αργότερα γύρισε κατόπιν μαζί του 7 ταινίες, ανάμεσα τους ο "Ιερεμίας Τζόνσον, ο αλύγιστος", "Τα Καλύτερα μας Χρόνια" και το Οσκαρικό "Πέρα από την Αφρική" το '85, για το οποίο είχε πάρει υψηλότατη αμοιβή (πάνω από 6 εκατ. δολάρια).

Η καριέρα του Ρέντφορντ απογειώθηκε με την ταινία του 1969 «Οι Δύο Ληστές» του Τζορτζ Ρόι Χιλ όπου κέρδισε 750.000 δολάρια, ποσό που θα ισοδυναμούσε σήμερα με περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια. Ο ξανθός Ρέντφορντ έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό Life τον Φεβρουάριο του 1970 και έως τουλάχιστον το '77 ήταν ο δημοφιλέστερος κινηματογραφικός σταρ στην Αμερική αλλά θα λέγαμε και παγκοσμίως.

Κατάφερε & πήρε αστρονομικά ποσά για ταινίες όπως το "The Sting-Το Κεντρί" όπου ξανασυνεργάστηκε με τον Πολ Νιούμαν, το πολεμικό έπος "A Bridge Too Far-Η Γέφυρα του Άρνεμ" το 1977 σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Ατένμπορω όπου η αμοιβή του ήταν 2 εκατ. δολάρια για μία παρουσία στην ταινία (υποδύθηκε τον Tαγματάρχη Cook) που δεν ξεπερνούσε σε χρόνο τα 25 λεπτά και το "Electric Horseman-Ηλεκτρικός Καβαλάρης" του Πόλακ το 1979.

Οι απολαβές του ήταν υψηλές και τη δεκαετία του 1990 όταν πήρε τουλάχιστον 4 εκατομμύρια για την ταινία "Ανήθικη Πρόταση" (1993) σε σκηνοθεσία του Άντριαν Λάιν, που ήταν τεράστια εμπορική επιτυχία & στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τη Ντέμι Μουρ, επίσης ακριβοπληρωμένη εκείνη την περίοδο. Όσο για τα περισσότερα χρήματα, ποσό που άγγιξε τα 11 εκατομμύρια δολάρια, λέγεται πως ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ τα πήρε το 2001 για την ταινία «Το τελευταίο οχυρό-Τhe Last Castle» σε σκηνοθεσία Ροντ Λούρι που ωστόσο δεν είχε ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία.

Πάντα ο Ρέντφορντ φρόντιζε ένα μεγάλο μέρος των κερδισμένων χρημάτων του από τις Χολιγουντιανές παραγωγές να το μεταφέρει μετά στους σκοπούς του Ινστιτούτου και του Φεστιβάλ του Σάντανς αλλά και σε άλλες επενδύσεις.

Εκτός από τις εκτάσεις γης στη Γιούτα στο όρος Timpanogos, ο Ρέντφορντ είχε αγοράσει ακίνητα στην Καλιφόρνια (για παράδειγμα στο Λος Άντζελες όπου είχε τα γραφεία της δικής του εταιρείας παραγωγής Wildwood Enterprises, διέθετε και μία πανέμορφη παραθαλάσσια βίλα στο περίφημο Μαλιμπού), στη Νέα Υόρκη και στο Νέο Μεξικό (στη Σάντα Φε) καθώς και στο Κονέκτικατ. Την παραθαλάσσια βίλα του στο Μαλιμπού, για παράδειγμα, την πούλησε για 6 εκατομμύρια δολάρια. Ένα ρετιρέ στην Πέμπτη Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη, το οποίο το είχε αγοράσει έναντι 3,7 εκατομμυρίων, το πούλησε για 10 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, οι επενδύσεις του και στις δύο ακτές των ΗΠΑ υπολογίζονται στα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Αν και οι λεπτομέρειες της διαθήκης του δεν έχουν δημοσιοποιηθεί (όπως & λεπτομέρειες της κηδείας του), πηγές κοντά στον εξαιρετικά δημοφιλή ηθοποιό αναφέρουν ότι η δεύτερη σύζυγός του, Σίμπιλ Ζάγκαρς, με την οποία είχε γνωριστεί στο Σάντανς το 1996 και παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2009 στο Αμβούργο της Γερμανίας, θα είναι η κύρια κληρονόμος της περιουσίας του.

Όπως είναι αναμενόμενο, μέρος της περιουσίας του Ρέντφορντ αναμένεται να μοιραστεί στις δύο εν ζωή κόρες του, τη Σόνα 65 ετών και την Έιμι, 54 ετών, ηθοποιό και σκηνοθέτιδα καθώς και τα επτά εγγόνια του. Υπενθυμίζεται ότι ο Ρέντφορντ, ο θάνατος του οποίου στον ύπνο του στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, ένα σχεδόν μήνα μετά τα 89α γενέθλια του, σκόρπισε τεράστια λύπη και θλίψη παγκοσμίως, είχε αποκτήσει με την πρώτη σύζυγο του, την Λόλα Βαν Γουάγκενεν, ιστορικό από την Γιούτα, με την οποία είχαν παντρευτεί το 1958 και έμειναν μαζί έως το '85, τέσσερα παιδιά. Το πρώτο τους παιδί, ο Σκοτ είχε δυστυχώς πεθάνει μόλις δυόμιση μηνών το 1959 από σύνδρομο αιφνιδίου θανάτου, ένα σοκ τότε για το νεότατο και φέρελπι ηθοποιό Ρέντφορντ και τη σύζυγο του σε μία περίοδο που τα οικονομικά τους ήταν πολύ στενά, ζώντας στη Ν. Υόρκη με την Λόλα Βαν Γουάγκενεν να δουλεύει σε μία τράπεζα ως ταμίας χωρίς όμως το εισόδημα της να φτάνει και τον Ρέντφορντ να παίρνει την πρώτη του δουλειά στο θέατρο με μικρή αμοιβή (στην παράσταση "Tall Story" το 1959 στο Broadway ενώ ακολούθησε το "The Highest Tree").

Επίσης ο Τζέιμς που είχε γεννηθεί πρόωρα 7 μηνών το 1962, έμελλε μετά από προβλήματα υγείας που είχε στη διάρκεια του βίου του (είχε υποβληθεί δύο φορές σε μεταμόσχευση ήπατος το 1993) να φύγει από τη ζωή τον Οκτώβριο 2020, από καρκίνο στο συκώτι, γεμίζοντας πόνο και θλίψη τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος του είχε, όπως λέγεται ιδιαίτερη αδυναμία και έκαναν μαζί πολλές και ωραίες συζητήσεις, στηρίζοντας ο ένας τον άλλο.