Όταν ο Redford λάμβανε συγκινημένος το υψηλού γοήτρου βραβείο Chaplin στη Ν. Υόρκη

Aπό τις πολύ ξεχωριστές στιγμές της μεγάλης καριέρας του εκλιπόντος Αμερικανού καλλιτέχνη Robert Redford ήταν πριν από 10 χρόνια όταν παρέστη στο 42ο Chaplin Award Gala στο Alice Tully Hall, στο Lincoln Center στη Νέα Υόρκη όπου και τιμήθηκε με το ιδιαίτερου γοήτρου και πρεστίζ βραβείο Chaplin.

Ήταν στις 27 Απριλίου του 2015 με τον Ρέντφορντ, χαμογελαστό και κομψά ντυμένο να ποζάρει στους δεκάδες δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ που έσπευσαν να καλύψουν και να απαθανατίσουν το γεγονός.

Ο Redford που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 σε ηλικία 89 ετών σκορπίζοντας μεγάλη συγκίνηση και λύπη παγκοσμίως, είχε τότε πει πως η επιστροφή του στη Νέα Υόρκη για να παραλάβει το συγκεκριμένο βραβείο είχε ένα ιδιαίτερο νόημα και αξία για τον ίδιο: "Νομίζω πως η συγκίνηση και ευχαρίστηση μου έχει να κάνει με το γεγονός ότι εδώ στη Νέα Υόρκη ξεκίνησε η καριέρα μου, στο θέατρο, εδώ είναι οι ρίζες της απαρχής της καλλιτεχνικής μου πορείας".