Όταν ο Redford λάμβανε συγκινημένος το υψηλού γοήτρου βραβείο Chaplin στη Ν. Υόρκη

Στις 27 Απριλίου 2015 στο Lincoln Center με παρούσες τις Τζέιν Φόντα και Μπάρμπρα Στρέιζαντ
Aπό τις πολύ ξεχωριστές στιγμές της μεγάλης καριέρας του εκλιπόντος Αμερικανού καλλιτέχνη Robert Redford ήταν πριν από 10 χρόνια όταν παρέστη στο 42ο Chaplin Award Gala στο Alice Tully Hall, στο Lincoln Center στη Νέα Υόρκη όπου και τιμήθηκε με το ιδιαίτερου γοήτρου και πρεστίζ βραβείο Chaplin.
Ήταν στις 27 Απριλίου του 2015 με τον Ρέντφορντ, χαμογελαστό και κομψά ντυμένο να ποζάρει στους δεκάδες δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ που έσπευσαν να καλύψουν και να απαθανατίσουν το γεγονός.
Ο Redford που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 σε ηλικία 89 ετών σκορπίζοντας μεγάλη συγκίνηση και λύπη παγκοσμίως, είχε τότε πει πως η επιστροφή του στη Νέα Υόρκη για να παραλάβει το συγκεκριμένο βραβείο είχε ένα ιδιαίτερο νόημα και αξία για τον ίδιο: "Νομίζω πως η συγκίνηση και ευχαρίστηση μου έχει να κάνει με το γεγονός ότι εδώ στη Νέα Υόρκη ξεκίνησε η καριέρα μου, στο θέατρο, εδώ είναι οι ρίζες της απαρχής της καλλιτεχνικής μου πορείας".
Παρόντες στην όμορφη αυτή στιγμή της καριέρας του Ρέντφορντ, ήταν η συμπρωταγωνίστρια του σε τουλάχιστον τέσσερις ταινίες, Jane Fonda, (η οποία μαθαίνοντας το δυσάρεστο νέο της εκδημίας του Ρέντφορντ, λύγισε και είπε πως δεν έχει σταματήσει να κλαίει), η Barbra Streisand, με την οποία ο Ρέντφορντ έγραψε κινηματογραφική ιστορία με το φιλμ «Τα Καλύτερα μας χρόνια» του 1973, η Elisabeth Moss, η οποία συνεργάστηκε με τον Ρέντφορντ σε 2 ταινίες στο «Truth-Η Αλήθεια» του 2015 όπου έπαιζε και η Κέιτ Μπλάνσετ & στον «Κύριο & το Όπλο», ο John Turturro, ο οποίος είχε παίξει στο υποψήφιο για 4 Όσκαρ φιλμ σε σκηνοθεσία του Ρέντφορντ «Κουίζ Σώοου» το 1994, και η βραβευμένη σκηνοθέτις ντοκιμαντέρ Laura Poitras.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο Chaplin Award για το σύνολο της καριέρας του και της καλλιτεχνικής του προσφοράς στο σινεμά, ο εμβληματικός και συνάμα αντισυμβατικός σταρ του Χόλιγουντ Robert Redford είχε αναφέρει, όπως διαβάσαμε στο cbsnews.com, απ' όπου και οι φωτ., πως "κατά την άποψη μου, το να μην παίρνεις ρίσκο, είναι ένα ρίσκο. Νίκη για μένα είναι το να σκαρφαλώσεις το βουνό όχι τόσο το να στέκεσαι στην κορυφή, διότι εκεί πλέον δεν έχεις πουθενά αλλού να πας".
Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ
Η φωτ. έχει credit: Grant Lamos IV/Getty Images.
Η φωτ. έχει credit: Michael Loccisano/Getty Images.
Φωτ. από την 1η ταινία όπου έπαιξε ο Ρέντφορντ το 1962 με τίτλο "War Hunt".
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr