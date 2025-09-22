Μεγάλη συγκίνηση στο Sundance Mountain Resort για την απώλεια του Robert Redford

Απόδειξη της αγάπης του Ρέντφορντ για το περιβάλλον και το Σάντανς και της μεγάλης κληρονομιάς που αφήνει ήταν όπως διαβάσαμε στο www.fox13now.com, η έντονη συγκίνηση την περασμένη Πέμπτη το βράδυ όπου όσοι ανέβαιναν στο χιονοδρομικό κέντρο με τα λιφτ, κρατούσαν αναμμένα κεριά στη μνήμη του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη. Οι φλόγες από τα κεριά είχαν δημιουργήσει μία υποβλητική ατμόσφαιρα στο μέρος όπου πραγματικά το όνομα Ρέντφορντ μοιάζει σχεδόν ιερό, μία συνεχής πηγή έμπνευσης.

Εκτός από το ομώνυμο Ινστιτούτο που είχε φτιαστεί το 1981 και το Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Σάντανς που ακολούθησε από το 1984 και έπειτα με προσωπική μάλιστα φροντίδα και προσπάθεια του Ρέντφορντ, υπήρχε και το Sundance Mountain Resort όπου μεγάλο τμήμα των ορεινών αυτών εκτάσεων θα είναι για πάντα προστατευμένο.

O εκλιπών Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Robert Redford υπήρξε ένα icon παγκοσμίως και ιδιαιτέρως στην αγαπημένη του Utah - Γιούτα όπου και διέμενε μόνιμα από τις αρχές του '60 και είχε δημιουργήσει το δικό του "παράδεισο", το Σάντανς.

Στους χώρους του Sundance resort η θλίψη είναι μεγάλη και από την Τρίτη 16-9-2025 που το δυσάρεστο νέο του θανάτου του Robert Redford έγινε γνωστό βυθίζοντας στη θλίψη το κοινό σε όλο τον κόσμο, πολλοί αφήνουν λουλούδια, μηνύματα ή τραβούν φωτογραφίες με το πορτραίτο του αλλοτινού "χρυσού αγοριού" του Χόλιγουντ. Επίσης όσοι βρέθηκαν στο σημείο μοιράστηκαν τη δική τους ανάμνηση από μία ταινία του ηθοποιού που έβησε στα 89 του χρόνια ενώ κάποιοι είχαν και το ξεχωριστό προνόμιο να τον έχουν συναντήσει και γνωρίσει από κοντά.

Ο Brian Wimmer, φίλος του Redford για σχεδόν 50 χρόνια τόνισε πως η αύρα και προσφορά του σημαντικού αυτού καλλιτέχνη θα μείνει εσαεί.

"Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήξερε πως να διασκεδάζει. Είχε δημιουργήσει το ski resort, λάτρευε να κάνει χειμερινό σκι, αγαπούσε τα άλογα και την ιππασία αλλά και τις μοτοσυκλέτες. Ήταν δεινός σκιέρ. Επίσης ο Ρόμπερτ είχε την αντίληψη να είναι παρών και αν και μεγάλος κινηματογραφικός σταρ ήθελε και του άρεσε να αναμειγνύεται και να συναναστρέφεται με τους ντόπιους".

Παρότι το lift ήταν δωρεάν για να ανέβεις, μπορούσες αντί αντιτίμου να δώσεις 5 δολάρια ως donation-δωρεά για το Sundance Nature Alliance, έναν οργανισμό που έχει σκοπό τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, της γης και των υδάτινων πόρων στο Provo Canyon, έναν σκοπό στον οποίο εξάλλου ήταν προσηλωμένος και ο ίδιος ο Redford ενόσω ζούσε.

Λεπτομέρεις για την κηδεία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν έχουν γίνει γνωστές παρά μόνο πως επιθυμία του ήταν να μην γίνει φανφάρα αλλά να είναι μία ήσυχη, λιτή τελετή με παρούσα κυρίως την αγαπημένη του οικογένεια του, τη σύζυγο του με την οποία είχε παντρευτεί στο Αμβούργο της Γερμανίας, Σίμπιλ Ζάγκαρς, το 2009, τις δύο του κόρες Σόνα και Έιμι και τα 7 εγγόνια του, παρόντες.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ