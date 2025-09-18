Η Scarlett Johansson για την απώλεια του Ρ. Ρέντφορντ:"Με έμαθε τί είναι η υποκριτική"

H 40χρονη Αμερικανίδα σταρ Scarlett Johansson - Σκάρλετ Γιόχανσον μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον εκλιπόντα Αμερικανό σούπερ σταρ Ρόμπερτ Ρέντφορντ, όπως είδαμε σε ανάρτηση του σάιτ του entertainment weekly. H αγαπητή ηθοποιός που παρουσίασε πρόσφατα στο Φεστιβάλ του Τορόντο το σκηνοθετικό της ντεμπούτο "Eleanor the Great" όπου παίζει η βετεράνος ηθοποιός Τζουν Σκουίμπ, είχε συνεργαστεί στα 13 της μόλις χρόνια με τον Ρέντφορντ στο υπέροχο φιλμ "The Horse Whisperer-O Γητευτής των αλόγων" το 1998 και όπως χαρακτηριστικά είπε, ο Robert Redford την δίδαξε και της έμαθε τί ουσιαστικά είναι η υποκριτική.

"Ο Bob Redford με διάλεξε για το ρόλο της Γκρέις στο The Horse Whisperer όταν ήμουν 11 χρονών. Κάθε φορά πριν γυρίσουμε μία σκηνή, καθόμασταν και συζητούσαμε όλα τα στοιχεία και πτυχές του ρόλου μου. Χωρίς να υπολογίζει την καθημερινή πίεση ο Ρέντφορντ ήταν πάντα κοντά μου και ένιωθα πραγματικά πως διέθετε πάντα τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή του σε μένα και στη δουλειά μας", ανέφερε συγκινημένη η Σκάρλετ Γιόχανσον που είχε το προνόμιο και τη χαρά να ξανασυνεργαστεί με τον σπουδαίο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και αρκετά χρόνια αργότερα το 2014 στην ταινία της Μάρβελ "Captain America, Ο Στρατιώτης του Χειμώνα" των αδελφών Τζο και Άντονι Ρούσο όπου μάλιστα ο Ρέντφορντ έκανε τον "κακό".

Η Σκάρλετ Γιόχανσον είπε ακόμα πως "ο Redford δημιουργούσε ένα περιβάλλον & ατμόσφαιρα στο κινηματογραφικό σετ που ήταν ήρεμη και τόσο πολύτιμη για όλους, ηθοποιούς και τεχνικούς, ένα περιβάλλον όπου οι ηθοποιοί νιώθουν πως μπορούν να δημιουργήσουν και να ανακαλύψουν πράγματα".

Ακόμα η Γιόχανσον που έχει εξελιχθεί στις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της (την θυμόμαστε και στο "Χαμένοι στη μετάφραση" της Σοφίας Κόπολα το 2003), αποκάλεσε τον εκλιπόντα ηθοποιό "υπομονετικό, ζεστό ως άνθρωπο και ιδιαίτερα ευγενικό". "Ο Bob με έμαθε τι σημαίνει ηθοποιία και χάρη στην γενναιοδωρία και την υπομονή του, κατάφερα να εμπνευστώ και να κυνηγήσω τα όνειρα μου στο χώρο της υποκριτικής.

Η γενναιοδωρία του Ρέντφορντ και η βαθιά αγάπη του για την τέχνη ενέπνευσε τον ίδιο στο να φτιάξει το Sundance που είναι ένα μέρος όπου οι νέοι κινηματογραφιστές μπορούν ελεύθερα να δημιουργήσουν και να ανακαλύψουν ο ένας το ταλέντο του άλλου μέσα από την καλλιτεχνική αλληλεπίδραση", υπογράμμισε η ταλαντούχα Σκάρλετ Γιόχανσον.

Τέλος η Johansson είπε, "Bob, σε ευχαριστώ που με πίστεψες, για την αγάπη σου και την καθοδήγηση σου. Ενέπνευσες πολλούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και εμένα, ώστε να εμβαθύνουμε στην τέχνη μας, να είμαστε πάντα σοβαροί, παρόντες και να φτάνουμε στα δημιουργικά μας όρια, να ανακαλύπτουμε τις δυνάμεις μας ώστε να πηγαίνουμε πιο πέρα και γι' αυτό θα είμαστε όλοι για πάντα ευγνώμονες".

Στην υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας, δημιουργία του Ρέντφορντ "Ο Γητευτής των αλόγων" που στην Πάτρα είχε προβληθεί στο Πάνθυον, έπαιζαν εκτός του Ρέντφορντ και της μικρούλας τότε Σκάρλετ Γιόχανσον, η Kristin Scott Thomas, ο Sam Neill, ο Chris Cooper, και οι Cherry Jones, Dianne Wiest, Kate Bosworth.

Μάλιστα για το ρόλο της Γκρέις αρχικά είχε ακουστεί το όνομα της Νάταλι Πόρτμαν.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ