Στο Ανοιχτό Θέατρο Κρήνης την Παρασκευή 19-9 η κωμωδία "Ο Γαμβρός μας"

Η Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου των εν Πάτραις Κεφαλλήνων "το Θεαροσκόπιο" παρουσιάζει στο Ανοιχτό Θέατρο Κρήνης, αυτή την Παρασκευή 19.9.2025 την θεατρική παράσταση "Ο ΓΑΜΒΡΟΣ ΜΑΣ" των Ν. Λάσκαρη και Μ. Γιαννουκάκη σε σκηνοθεσία του Χρήστου Μπαϊρακτάρη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Δήμου Πατρέων, 2025.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία - επιλογή μουσικής: Χρήστος Μπαϊρακτάρης

Σκηνικά - κουστούμια: Θεοδώρα Τσούλου

Τους ρόλους ερμηνεύουν οι:

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΛΩΝΑΡΑΣ (πατέρας)-Γιάννης Κολέσης

ΕΥΛΑΛΙΑ ΚΛΩΝΑΡΑ (σύζ.Κυριάκου) –Διονυσία Καραμπουρνιώτη

ΑΝΡΙ ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ (γαμβρός)-Κώστας Καζαμαριώτης

ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ (αδ.Ευλαλίας)–Δημ. Γεωργαντόπουλος

ΚΥΡΑ ΛΟΞΗ (προξενήτρα)-Μάχη Αντωνοπούλου

ΠΑΝΤΕΛΗΣ (υπηρ.)-Γιώργος Κλαουδάτος

ΜΠΕΤΥ ΚΛΩΝΑΡΑ (κόρη)- Αθηνά Καλιακούδα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ (συμβολ/φος)-Ανδρέας Μαζαράκης ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΚΡΙΔΗ –Ζωή Παρασκευοπούλου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ (γυιός της Μακρίδη)-Σπύρος Πράρας

ΦΩΚΙΩΝ ΒΕΡΔΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (μνηστ. Ρίτας)-Αντώνης Δημόπουλος

ΦΛΩΡΑ (υπηρ.)-Κρυσταλία Κιτσάκη

ΡΙΤΑ ΜΑΚΡΙΔΗ (κόρη της Μακρίδη)-Χρυσούλα Μπαϊρακτάρη

Πρόκειται για μια λησμονημένη θεατρική δουλειά που ήταν κρυμμένη για 120 χρόνια περίπου, άγνωστη μέχρι σήμερα στο ελληνικό κοινό, μια σπαρταριστή κωμωδία που διακρίνεται για το σπινθηροβόλο της πνεύμα και αναδεικνύει την ατμόσφαιρα της παλιάς αστικής Αθήνας με έξυπνους διαλόγους και παρεξηγήσεις.

Η θεατρική ομάδα "το Θεατροσκόπιο" ευχαριστεί δημοσίως το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για την παραχώρηση μερικών κουστουμιών από το βεστιάριο του ΔΗΠΕΘΕ, καθώς και τον Χρήστο Μπαϊρακτάρη, την Θεοδώρα Τσούλου και την Αλεξάνδρα Στρατοπούλου για την σημαντική τους βοήθεια.