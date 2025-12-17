Πάτρα: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην πλατεία Γηροκομειού

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Παναγία η Γηροκομίτισσα» σας προσκαλεί στις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 2025, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, στην πλατεία Γηροκομείου (Α. Κυδωνιάτης), από τις 11:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Σε μια πλατεία στολισμένη και φωταγωγημένη, πλημμυρισμένη από φως, μουσικές και αρώματα γιορτής, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να μοιραστούμε τη χαρά των Χριστουγέννων, να θυμηθούμε, να συγκινηθούμε και να γιορτάσουμε όλοι μαζί.

Το Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων

11:30 π.μ.

Το Θεατρικό Εργαστήρι της Πολυφωνικής Πατρών ανοίγει τη γιορτή με το έργο

«Σε τρελό πανικό – δέντρα, ψάρια χτυπούν συναγερμό»,

σε σκηνοθεσία Αθηνάς Καλλιμάνη – Γεωργιτσοπούλου, χαρίζοντας γέλιο και προβληματισμό σε μικρούς και μεγάλους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέλη του Συλλόγου μας με δημιουργικές δράσεις, χριστουγεννιάτικες κατασκευές, παιχνίδια ,face painting θα διασκεδάζουν τα παιδιά πάνω στην πλατεία

16:30 μ.μ. – 18:30 μ.μ.

Η αφήγηση του παραμυθιού «Το Μολυβένιο Στρατιωτάκι» του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν ζωντανεύει μέσα από διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι, από την ομαδα Παιδαγωγών και Εμψυχωτών « ΟροΠαιδιο» Ανδριάννα Ταβαντζη.

Στη συνέχεια, η μουσική θα απλωθεί στην πλατεία με μικρασιατικά και χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τη Χορωδία του Συλλόγου, υπό τη διεύθυνση της Μαρίας Ρετιντ. ενώ οι παραδοσιακοί χριστουγεννιάτικοι χοροί του Χορευτικού Τμήματος, με δάσκαλο τον Παναγιώτη Δελάλη, θα ντύσουν τη βραδιά με ρυθμό και παράδοση.

Ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση θα μας χαρίσουν οι παιδικές χορωδίες του 46ου Δημοτικού Σχολείου της συνοικίας μας χοράρχης Νούλη Δούβρη , καθώς και η Παιδική Χορωδία του 41ου Δημοτικού Σχολείου της όμορης συνοικίας της Εγλυκάδας, χοράρχης Βενίτα Παπαγγελοπουλου , οι οποίες με τις αγνές φωνές τους θα ομορφύνουν και θα φωτίσουν τις εκδηλώσεις μας.

Μια Πλατεία σαν Παραμύθι

Η πλατεία μας θα ντυθεί στα λευκά, γεμάτη χιόνι, χάρη στην εθελοντική προσφορά των μελών του Συλλόγου και με την πολύτιμη βοήθεια του Φώτη Στεργίου, δημιουργώντας ένα σκηνικό βγαλμένο από χριστουγεννιάτικο παραμύθι.

Γεύσεις και Αρώματα Γιορτής

Λουκουμάδες, γλυκίσματα, hot dog, ζεστά ροφήματα, καθώς και ρακόμελο, τεντούρα και ζεστο κρασί , θα συνοδεύουν τη γιορτή, ζεσταίνοντας σώμα και ψυχή.

Δημιουργία, Μνήμη και Προσφορά

Στον χώρο θα λειτουργεί Χριστουγεννιάτικο Παζάρι με χειροποίητες δημιουργίες των μελών του Συλλόγου, για την ενίσχυση των δράσεών του.

Παράλληλα, θα διατίθεται το Ημερολόγιο του Συλλόγου για το 2026, φτιαγμένο με αγάπη και νοσταλγία, αφιερωμένο στα σοκάκια του προσφυγικού μας συνοικισμού και στις γειτονιές του χτες.

Με αίσθημα αλληλεγγύης, στον χώρο θα πραγματοποιείται συλλογή τροφίμων, γλυκισμάτων και παιχνιδιών για συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Παναγία η Γηροκομίτισσα» σας περιμένει όλους να ανταλλάξουμε ευχές για όμορφες και ζεστές γιορτές, γεμάτες υγεία, αγάπη και ειρήνη για όλο τον κόσμο.

Είσοδος ελεύθερη