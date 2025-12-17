Αίγιο: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το Μαγικό Εργοστάσιο Σοκολάτας του Αϊ Βασίλη!

Έτοιμο το αναλυτικό πρόγραμμα του Πάρκου Των Χριστουγέννων – Chocoland: Το Μαγικό Εργοστάσιο Σοκολάτας του Άη-Βασίλη, που θα λειτουργήσει στο Αίγιο από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 έως και την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026.

Φέτος για πρώτη φορά το Χριστουγεννιάτικο σκηνικό, απλώνεται σε τρία σημεία της πόλης - Κήπος και Πλατεία Υψηλών Αλωνιών, Πλατεία Αγίας Λαύρας και Τρίγωνη Πλατεία – προσφέροντας καθημερινά ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων για όλες τις ηλικίες.

Η Πλατεία Αγίας Λαύρας φιλοξενεί φέτος το παγοδρόμιο, αποτελώντας ένα από τα πιο αγαπημένα σημεία του Πάρκου για μικρούς και μεγάλους.

Η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, με γιορτινή βραδιά και συναυλία της Σοφίας Μανουσάκη, ενώ ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτελεί η Παραμονή Πρωτοχρονιάς, με μεγάλη συναυλία του καταξιωμένου καλλιτέχνη Χρήστου Δάντη, για την υποδοχή του νέου έτους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το Πάρκο των Χριστουγέννων φιλοξενεί θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, δημιουργικά εργαστήρια, σχολικές συμμετοχές, φιλανθρωπικά bazaar και πολλές ακόμη δράσεις, δημιουργώντας έναν ζωντανό χώρο γιορτής, πολιτισμού και χαράς.

Κήπος & Πλατεία Υψηλών Αλωνίων, Πλατεία Αγίας Λαύρας και Τρίγωνη πλατεία, Αίγιο

Είσοδος και δράσεις δωρεάν

Δείτε το πρόγραμμα εδώ



Ωράριο Λειτουργίας 10:00 - 22:00