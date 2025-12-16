Πάτρα: Η νέα έκθεση του Νικόλα Γερασιμοπούλου εστιάζει στην εσωτερική δόνηση και την ένταση της γυναικείας μορφής

Η ατομική έκθεση του Νικόλα Γερασιμοπούλου στο Ciel, στην Κηφισιά, αποτυπώνει τη γυναικεία μορφή με τρυφερότητα, δύναμη και πολυπλοκότητα. Μέσα από μια σειρά έργων, ο καλλιτέχνης ερευνά την εσωτερική δόνηση, τα συναισθήματα και την παρουσία των γυναικών στη ζωή μας.

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί στις 19/12, 7.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει έως τις 27/12.

"Γυναίκες... Μητέρες, αδελφές, θυγατέρες, φίλες, σύντροφοι.

Όλοι στη ζωή μας περιβαλλόμαστε από γυναίκες, τις πιο οικείες, τις πιο βαθιές παρουσίες της ύπαρξής μας.

Στην ατομική του έκθεση στο Ciel, ο Νικόλας Γερασιμοπούλος παρουσιάζει ένα σύνολο έργων αφιερωμένων στη γυναικεία μορφή μια ζωγραφική αναζήτηση που αγγίζει την τρυφερότητα, τη δύναμη και την πολυπλοκότητα που συχνά ενσαρκώνουν οι γυναίκες γύρω μας. Άλλοτε θαυμαστές, άλλοτε πολύπλοκες, όπως η ίδια η ζωή.

Το γυναικείο σώμα γίνεται, μέσα από τη ματιά του καλλιτέχνη, σημείο στοχασμού και συγκίνησης. Κάθε έργο επιχειρεί να αγγίξει όχι μόνο τη φόρμα, αλλά και την εσωτερική δόνηση, το συναίσθημα και τον χωροχρόνο που φέρει η γυναικεία παρουσία" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.