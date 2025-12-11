Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο της Ιωάννας Παπαγεωργίου "Προφορική παράδοση και νεοτερισμός"

Παρουσιάζεται την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, στις 8 το βράδυ, το βιβλίο της Ιωάννας Παπαγεωργίου «Προφορική παράδοση και νεοτερισμός. Η δομή των έργων του ελληνικού θεάτρου σκιών κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Η περίπτωση της Πάτρας», που κυκλοφορεί από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

H εκδήλωση-παρουσίαση διοργανώνεται από το Πολύεδρο & θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Παραρτήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος, στην Τριών Ναυάρχων 40.

Θα μιλήσουν η Ευανθία Στιβανάκη, ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, ο Άρης Μηλιώνης, αφυπηρετήσας καθηγητής Εφαρμογών Λογιστικής του ΤΕΙ Μεσολογγίου και ερευνητής του θεάτρου σκιών της Πάτρας και ο Σπύρος Τούλιος, διδάκτωρ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, φιλόλογος.

Θα χαιρετίσουν ο Χρήστος Μπούρας, καθηγητής, Πρύτανης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Γιώργος Ξυδόπουλος, καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και ο Παύλος Σκούρας, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Η.Π. Καρναβάλι Πάτρας.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Κατερίνα Αρβανίτη, καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στόχος του βιβλίου είναι να συμπληρώσει το μεγάλο ερευνητικό κενό της εξέλιξης του δραματολογίου του ελληνικού θεάτρου σκιών κατά τη μεσοπολεμική περίοδο του 20ού αιώνα. Στο διάστημα αυτό σημειώθηκε έκρηξη δημιουργίας νέων παραστάσεων οδηγώντας μια προφορική τέχνη στα όρια μεταξύ παράδοσης και νεοτερισμού. Επιχειρείται μια συνολική διερεύνηση των τυπικών μοντέλων της πλοκής των παραδοσιακών έργων του ελληνικού θεάτρου σκιών, αντλώντας εργαλεία από τη μεθοδολογική προσέγγιση της επιστήμης της προφορικής λογοτεχνίας. Παρά την έμφαση στους κώδικες της προφορικής δημιουργίας, η μελέτη δεν παραγνωρίζει τις αποκλίσεις που επέφεραν στα παραδοσιακά μοντέλα δημιουργίας η αναγκαιότητα του αυτοσχεδιασμού, η μορφή του δραματοποιημένου πρωτογενούς υλικού, οι λόγιες αξιώσεις κάποιων μορφωμένων καραγκιοζοπαιχτών και ο δημιουργικός καλλιτεχνικός οίστρος τους. Για την ολοκλήρωση της έρευνας μελετήθηκαν εκατοντάδες κείμενα και καταγραφές έργων του Καραγκιόζη, αποθησαυρίστηκαν χιλιάδες παραστάσεις σε ηλεκτρονικά αρχεία και συγκεντρώθηκε μεγάλος όγκος βιβλιογραφίας. Εντούτοις, οδηγός για τις παραστάσεις του Μεσοπολέμου αποτελεί το δραματολόγιο των καραγκιοζοπαιχτών στην πόλη της Πάτρας με βάση τις ευρεθείσες καταγραφές σε εφημερίδες αυτής της πόλης.

Η Ιωάννα Παπαγεωργίου κατάγεται από τη Χαλκιδική και διαμένει στην Πάτρα, όπου και εργάζεται ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στη Θεατρολογία του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ολοκλήρωσε τη διατριβή της στο Goldsmiths College, University of London, με θέμα «The Origins of the Star Phenomenon: Stars and the Starring System in the Eighteenth-Century British Theatre». Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της στρέφονται γύρω από το ευρωπαϊκό θέατρο του Διαφωτισμού και του Ρομαντισμού, τις σχέσεις του νεοελληνικού με το ευρωπαϊκό θέατρο, τον βενετισμό, το θέατρο του βουλεβάρτου, το λαϊκό παραδοσιακό θέατρο, το θέατρο σκιών και τις σπουδές φύλου. Κατά το διάστημα 2010-2013 ήταν επιστημονικά υπεύθυνη του ερευνητικού έργου: «Το δραματολόγιο του θεάτρου σκιών στην Πάτρα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου (1922-1940)», Πρόγραμμα «Κ. Καραθεοδωρή», της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.

