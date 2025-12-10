Μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2025 οι αιτήσεις για τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Μέχρι και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 όσες ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιες προκειμένου να επιλεγούν ως Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους αποστέλλοντας βιογραφικό και φωτογραφίες ηλεκτρονικά στo mail της επιχείρησης: [email protected].

Η πενταμελής επιτροπή της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας για την επιλογή της Βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Κωνσταντίνος Δραγώτης - Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας

2. Απόστολος Αγγελής - Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

3. Μαρία Μαυροειδή-Παπαηλιού - Τακτικό Μέλος του Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας

4. Παναγιώτα Σταμάτη – Τακτικό Μέλος του Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας

5. Σοφία Μαραχώρη – υπάλληλος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας

*Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο mail: [email protected]