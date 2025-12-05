Πάτρα: Stand-Up Comedy με τους Ηλία Φουντούλη και Άγγελο Σπηλιόπουλο

Το θέατρο act στις σκάλες Γεροκωστοπούλου (πάνω μέρος) στην Πάτρα φιλοξενεί στο χώρο του για μία παράσταση τους κωμικούς Ηλία Φουντούλη και Άγγελο Σπηλιόπουλο την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 στις 21:30.

ΤΟΣΟ ΟΣΟ

Όταν ο Άγγελος και ο Ηλίας γνωρίστηκαν, ήταν Τρίτη απόγευμα και ψιλόβρεχε.

Ένωθηκαν με τα ανίερα δεσμά των λογοπαιγνίων το 2020, έφτιαξαν την παράσταση Double Impact που παίχτηκε 141 φορές σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί σε ένα ακόμα double bill με τον τίτλο ΤΟΣΟ ΟΣΟ

Φαντάζομαι πως θα αναρωτιέστε τι θα περιλαμβάνει η νέα τους παράσταση;

Θα έχει ιστορίες... Τόσο Όσο

Θα έχει λογοπαίγνια... Τόσο Όσο

Θα έχει αποτυχημένες παρομοιώσεις... Τόσο Όσο

Θα έχει παρατηρήσεις που δεν θα σας εδιαφέρουν... Τόσο Όσο

Θα έχει αστεία... Τόσο Ό..

ΘΑ ΕΧΕΙ ΘΑ ΕΧΕΙ.

Οργάνωση Παραγωγής: Melodica Art Productions

Την Τετάρτη 10/12 στις 21:30 στο Θέατρο Act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα).

Εισιτήρια: Προπώληση 10€ & ταμείο 12€

Πληροφορίες-κρατήσεις: 2610272 037 – 6936122263.

Προαγορά εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/ tickets/theater/toso-oso- fountoulis-spiliopoulos/

Eκ των υποστηρικτών επικοινωνίας των παραστάσεων του act είναι το thebest.gr.