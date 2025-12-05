Πάτρα: Stand-Up Comedy με τον Ρουμάνο κωμικό Victor Patrascan

Το θέατρο act στις σκάλες Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα φιλοξενεί τον κωμικό Victor Patrascan στις 13 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 20:30.

Γελάστε με τον νομάδα της κωμωδίας στην Ευρώπη, Victor Pãtrãşcan - τον επαναστάτη κωμικό-φιλόσοφο, του οποίου τα αιχμηρά αστεία τον έχουν οδηγήσει σε περίπου 60 χώρες, εκατομμύρια οθόνες και ακόμη και σε μερικές λίστες παρακολούθησης της κυβέρνησης (αληθινή ιστορία: έχει απαγορευτεί επίσημα από τη νέα κυβέρνηση της Γεωργίας επειδή είναι «πολύ αστείος»).

Αυτή η παράσταση είναι γεμάτη με νέο υλικό που δεν έχετε ξανακούσει, οπότε μην τη χάσετε! Ο Victor επιστρέφει με το χαρακτηριστικό στυλ κωμωδίας του - τολμηρές ιδέες, αυθόρμητες στιγμές και πονηρές παρατηρήσεις που σας κάνουν να σκέφτεστε πολύ μετά το γέλιο. Δεν προκαλεί μόνο για να σοκάρει. Με περιέργεια και προσοχή, «βουτάει» στην πολιτική, τον πολιτισμό, τη θρησκεία, την ταυτότητα και τα θέματα για τα οποία διαφωνούμε στο διαδίκτυο, αλλά γελάμε στην πραγματική ζωή.

Ναι, ο Victor μιλάει στο κοινό, αλλά μόνο σε όσους τολμούν να προσφερθούν εθελοντικά, οπότε καθίστε όπου θέλετε (ακόμα και στην πρώτη σειρά), γιατί δεν θα σας ενοχλήσει αν δεν το θέλετε.

Είτε είστε ντόπιος, ξένος ή απλά χαμένος υπαρξιακά, αυτή η παράσταση είναι ένας χώρος για να γελάσετε μαζί με την παράλογη σύγχρονη ζωή. Ελάτε μόνοι ή φέρτε έναν φίλο. Σε κάθε περίπτωση, θα φύγετε με κάτι να σκεφτείτε.

Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα, οπότε αγοράστε τα τώρα!

· 16+ όριο ηλικίας

· Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στα Αγγλικά.

Victor Patrascan • VictorPatrascan.com • @VictorPatrascan σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Victor Pãtrãşcan είναι Ρουμάνος κωμικός stand-up και κοινωνικός σχολιαστής - και πιθανώς ο μόνος κωμικός στον κόσμο που βρίσκεται σε μόνιμη περιοδεία. Χωρίς μόνιμη βάση, ο Victor έχει περάσει τα τελευταία 5 χρόνια παρουσιάζοντας τις αυτοπαραγόμενες παραστάσεις του σε όλη την Ευρώπη, την Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Ο Victor Pãtrãşcan ξεκίνησε την κωμική του καριέρα στο Λονδίνο το 2012, όπου τελειοποίησε το αιχμηρό, αυτογνωστικό του στυλ και κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατάταξη του Roast Battle London για 2 συνεχόμενα χρόνια. Το 2020, άφησε πίσω του τη βρετανική σκηνή και έφερε την κωμωδία του σε διεθνές επίπεδο - εμφανιζόμενος σε μια νέα πόλη σχεδόν κάθε βράδυ, χτίζοντας ένα αφοσιωμένο διεθνές κοινό με κάθε παράσταση.

Μόνο το 2024, ο Victor Pãtrãşcan πραγματοποίησε 298 παραστάσεις που παρήγαγε ο ίδιος σε 114 πόλεις σε 2 ηπείρους, για πάνω από 35.000 άτομα. Πρόσφατα, άρχισε να μοιράζεται στο διαδίκτυο βίντεο με τις αλληλεπιδράσεις του με το κοινό, τα οποία του έχουν χαρίσει διεθνή αναγνώριση.

Ο Victor βρίσκεται ίσως στην πιο μακρά και εκτεταμένη αυτοπαραγόμενη κωμική περιοδεία στην ιστορία. Είναι επίσης ο πρώτος κωμικός που έφερε την αγγλόφωνη stand-up κωμωδία σε μέρη όπως το Καζακστάν, το Κιργιζιστάν, το Λιχτενστάιν ή στα απομακρυσμένα ψαροχώρια στην Ισλανδία.

Τι κάνει αυτές τις παραστάσεις ακόμα πιο ξεχωριστές; Ο Victor είναι 100% ανεξάρτητος - χωρίς ατζέντες, χωρίς χορηγούς, χωρίς συμμετοχή της βιομηχανίας - ο ίδιος παράγει, προωθεί και εκτελεί κάθε παράσταση. Χάρη στο κοινό που συνεχίζει να προσέρχεται στις παραστάσεις του, δεν χρειάζεται να κάνει συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά τα αστεία του.

Το stand up του Victor Pãtrãşcan βασίζεται στην εμπειρία του ως περιπλανώμενος κωμικός - εξερευνώντας τις ιδιαιτερότητες, τις αντιφάσεις και τα κλισέ κάθε μέρους που επισκέπτεται. Με μια επαναστατική στάση, μετατρέπει τις ανθρώπινες εντάσεις σε μερικά από τα πιο πρωτότυπα stand up που θα δείτε σήμερα.

Κοροϊδεύει τις πολιτισμικές διαφορές και τις εθνικές παραλογιστικές καταστάσεις, αλλά πάντα με ενσυναίσθηση. Η κωμωδία του μας υπενθυμίζει ότι, αν και μπορεί να έχουμε διαφορετική εμφάνιση, να μιλάμε διαφορετικά ή να προσευχόμαστε διαφορετικά, είμαστε όλοι εξίσου γελοίοι με τον ίδιο όμορφο ανθρώπινο τρόπο.

Ο Victor Pãtrãşcan βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία.

Το Σάββατο 13/12 στις 20:00 στο Θέατρο Act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα).

Εισιτήρια: 10€ (μέσω ίντερνετ) & 20€ (στην είσοδο)

Πληροφορίες-κρατήσεις: 2610272 037 – 6936122263

Προαγορά εισιτηρίων: https://fienta.com/stand-up- comedy-in-broken-english

Εκ των υποστηρικτών επικοινωνίας των παραστάσεων του act είναι το thebest.gr