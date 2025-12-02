Δύο Χριστουγεννιάτικα κοντσέρτα στον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πάτρας

Ο Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Πάτρας (οδός Μαιζώνος 81) διοργανώνει δύο Χριστουγεννιάτικα κοντσέρτα.

Θα πραγματοποιηθούν ως εξής: το Σάββατο 13/12, στις 7.00 μ.μ. και την Κυριακή 14/12/2025, στις 12.00 το μεσημέρι.

Η είσοδος είναι δωρεάν και θα γίνει με ατομικές αριθμημένες προσκλήσεις, η διάθεση των οποίων ξεκινά την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Όπως διευκρινίζεται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την πρόσκλησή τους -αποκλειστικά- από την Γραμματεία του Καθολικού Ιερού Ναού, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10.00-13.00.

Συμμετέχουν: "Laudate Dominum" (Διαδογματική χορωδία συναυλιών Ναού), Σοφία Μιχαηλίδη: πιάνο, Μαρίνα Μυλωνά: όργανο, η "Ομάδα Υμνωδίας" του Καθαλικού Ναού και ο κιθαρίστας Σπύρος Μπονέλης.

Διεύθυνση: Φωτεινή Σαμαρά.