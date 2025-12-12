Πάτρα: Ολοκλήρωση της έκθεσης «Κολοφώνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας» στο Πολύεδρο

Ολοκληρώνεται την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 η έκθεση του Γιάννη Μαμάη «Κολοφώνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας» στο Πολύεδρο στην Κανακάρη 147 στην Πάτρα. Η έκθεση γνώρισε μεγάλη επισκεψιμότητα και αποτέλεσε έμπνευση για την πραγματοποίηση εργαστηρίων και επισκέψεις σχολικών ομάδων, στάθηκε αφορμή για να συζητήσουμε για την τέχνη της τυπογραφίας, την αισθητική του βιβλίου, και να θυμηθούμε τον κύκλο εργασιών και τα επαγγέλματα που ασχολούνται με το βιβλίο.

Ήταν ευκαιρία να γίνουν συζητήσεις μεταξύ των ανθρώπων που πιστεύουν ακόμα στο βιβλίο, να συζητήσουν τον προβληματισμό τους για την αξία και το λόγο ύπαρξης αυτού του μικρού αντικειμένου που αποτυπώνει το ανθρώπινο πνεύμα.

Παρά την μικρή έκταση που καταλαμβάνει ο Κολοφώνας στο σύνολο ενός βιβλίου, συμπυκνώνει με εκλεπτυσμένη γοητεία πληροφορίες για την κοπιώδη προσπάθεια συντελεστών για την έκδοση του.

Σας περιμένουμε για μια τελευταία περιήγηση στην έκθεση, αναφέρει η ανακοίνωση - πρόσκληση του Πολύεδρου.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου το Πολύεδρο θα είναι ανοικτό 9 το πρωί με 5 το απόγευμα και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, 11 το πρωί με 5 το απόγευμα.