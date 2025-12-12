Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Οι Αντώνης Κρόμπας & Λευτέρης Ελευθερίου την Κυριακή 14/12 στο Πάνθεον

Πάτρα: Οι Αντώνης Κρόμπας & Λευτέρης...

Στις 21.00 με την επιτυχημένη παράσταση τους "Σύμφωνο Επιβίωσης"

Δύο υπέροχοι κωμικοί υπογράφουν 'Σύμφωνο Επιβίωσης'. Ο Αντώνης Κρόμπας και ο Λευτέρης Ελευθερίου τo αχτύπητo κωμικό δίδυμο της νέας ελληνικής κωμικής σκηνής, έρχονται για να παρουσιάσουν αυτή την Κυριακή 14/12/2025 στις 21.00 στο θέατρο Πάνθεον στη Γούναρη και Κανακάρη ένα καταπληκτικό comedy show με τίτλο 'Σύμφωνο Επιβίωσης'.
 
Σχολιάζουν, σατιρίζουν, υποκρίνονται, εκνευρίζουν και ερεθίζουν το κοινό μέσα σε ένα καταιγιστικό δίωρο!
Απορίες, καταγγελίες, ποιήματα, και όλης της γής τα κρίματα αμέσως συγχωρούνται κι ευθύς ξαναγεννιούνται!
Φίλοι μου σκεφτείτε φρόνιμα και ελάτε να τους δείτε γιατί αργά ή γρήγορα μπροστά σας... θα τους βρείτε.

Προπώληση εισιτηρίων στο www.ticketservices.gr και στο ταμείο του Πάνθεον.

Culture