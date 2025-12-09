Πάτρα: Έρχεται ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τη νέα του stand up comedy, "Εξωγήινος"

Ο εξαιρετικά δημοφιλής κωμικός ηθοποιός Αλέξανδρος Τσουβέλας θα έρθει με το νέο χρόνο στην πάτρα για να παρουσιάσει την νέα του παράσταση με τίτλο "Εξωγήινος". Μία stand up comedy που θα παρουσιάσει στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, Κύρια Αμφιθεατρική αίθουσα Ι-1 στις 11 Ιανουαρίου 2026 στις 18.00.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται λοιπόν με την παράσταση “Εξωγήινος” και φέρνει μαζί του όλα όσα σκεφτόσουν… αλλά δεν έλεγες ποτέ!

Αν και εσύ έχεις νιώσει “εξωγήινος” μέσα στην ίδια σου την παρέα, την οικογένεια ή τη σχέση σου, τότε αυτή η παράσταση είναι για σένα!

Στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο.

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Ώρα: 18:00.

Κλείσε θέση και ετοιμάσου για ένα απρόβλεπτο ταξίδι γεμάτο γέλιο και αυτοσχεδιασμό!

Αλήθεια, πόσες φορές έχετε νιώσει και εσείς "εξωγήινοι" μέσα στην ίδια σας την παρέα, την οικογένεια και την σχέση σας;

Ο ¨ΕΞΩΓΗΙΝΟΣ¨ Τσούβι προσγειώνεται με ΝΕΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ για να προσφέρει γέλιο…

Ταξιδεύει στον χρόνο και συγκρίνει εποχές, νιώθοντας ξένος στα νέα ήθη κι έθιμα...

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, απρόβλεπτος όσο ποτέ, αυτοσχεδιάζει, μιλάει πολλές και διαφορετικές γλώσσες, κάνει εφέ με το μυαλό και έχει πάντα τις κωμικές του κεραίες ανοιχτές…

Για 90 και βάλε λεπτά, προσγειώνεται επί σκηνής και σκορπά γέλιο βγαλμένο από αυτό τον πλανήτη και τις πιο σκοτεινές καταστάσεις…

Πάρε εισιτήριο, για να μπεις κι εσύ στο διαστημόπλοιο που υπάρχει στο κεφάλι του και ταξίδεψε στο μοναδικό του κόσμο…

Παραγωγή: Moonwalk Events.

Εισιτήρια 15 ευρώ στο www.more.com

*Να προσθέσουμε πως τη φετινή τηλεοπτική περίοδο ο Αλέξανδρος Τσουβέλας παρουσιάζει στο κανάλι ΣΚΑΪ μαζί με την ηθοποιό Έλενα Χαραλαμπούδη την σειρά με κωμικά σκετς "Τότε και Τώρα".