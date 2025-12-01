Πλησιάζει η πρεμιέρα της παράστασης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, "Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα" του Ευγένιου Ο’Νηλ

Το ΔΗ.ΠΕΘΕ Πάτρας παρουσιάζει στην Κεντρική του Σκηνή το έργο του Ευγένιου Ο’ Νηλ "Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα", σε σκηνοθεσία του Γιώργου Ζαμπουλάκη.

Το έργο, ένα από τα σημαντικότερα ψυχολογικά δράματα του 20ου αιώνα - απέσπασε το βραβείο Πούλιτζερ το 1957- σκιαγραφεί μια τοιχογραφία οριακής τρυφερότητας και κατακερματισμένης αγάπης, που έχει βαθιά συγγένεια με τις αγωνίες του σήμερα: την αποξένωση μέσα στην οικογένεια, τον αγώνα με τις εξαρτήσεις, την αδυναμία της επικοινωνίας και την ευθραυστότητα της ελπίδας.

Ένα έργο-εξομολόγηση, ένα χρονικό καταβύθισης στο σκοτάδι της ανθρώπινης ψυχής, μια αιχμηρή ανατομία της οικογένειας, του πένθους, της ενοχής και της ελπίδας. Σε αυτό το βαθιά αυτοβιογραφικό έργο, ο Ο’Νηλ αναμετριέται με τον ίδιο του τον εαυτό, χρησιμοποιεί την ίδια του την οικογένεια ως καθρέφτη, και σκιαγραφεί μία κοινωνία σε κρίση και αποσύνθεση.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Χριστόφορος Βογιατζής

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζαμπουλάκης

Σκηνογραφία-Ενδυματολογία: Θάνος Βόβολης

Σχεδιασμός ήχου: Χρύσανθος Χριστοδούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Χριστόφορος Βογιατζής

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Δάφνη Τσιντζέλη

Διεύθυνση παραγωγής :Τίνα Γιοβάνη

Οι φωτογραφίες είναι του Χριστόφορου Βογιατζή.

Διανομή:

Τζέιμς Ταϊρόν: Βασίλης Κόκκαλης

Μαίρη Κάβαν Ταϊρόν: Θεοδώρα Σιάρκου

Τζέιμς Ταϊρόν Τζούνιορ: Βαγγέλης Παπαγιαννόπουλος

Έντμοντ Ταϊρόν: Δημήτρης Καρακούσης

Καθλίν: Γεωργία Μυλωνά.

Παραστάσεις:

Η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης νέας κεντρικής θεατρικής παραγωγής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 21:00, στο Θέατρο Μπάρρυ στην οδό Σανταρόζα 7 και Καρόλου, στην Πάτρα.

Παραστάσεις θα δίνονται κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00. Το εορταστικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας!