Η 5η σεζόν της σειράς «Stranger Things» πλησίασε το ρεκόρ του «Squid Game»

Η σειρά «Stranger Things» από το 2016 που έκανε πρεμιέρα η 1η της σεζόν έως σήμερα έχει καταφέρει να αποτελέσει ένα φαινόμενο γενικότερα στα πολιτιστικά πράγματα. Η τελευταία σεζόν του «Stranger Things» αναμενόταν με τεράστιο ενδιαφέρον από τα εκατομμύρια φανς (το Βρετανικό περιοδικό Empire στο τεύχος Δεκεμβρίου 2025 αφιέρωσε στη σειρά το εξώφυλλο του και πολυσέλιδο αφιέρωμα) και πέτυχε ένα ρεκόρ: να σημειώσει την καλύτερη εβδομάδα πρεμιέρας στην ιστορία της σειράς καθώς και τη 2η μεγαλύτερη πρεμιέρα πρωτότυπης σειράς της δημοφιλούς πλατφόρμας του Netflix.

Η σειρά που έχει γεμίσει νοσταλγία τους φαν, γραμμένη και σκηνοθετημένη από τους Ματ και Ρος Ντάφερ συνδυάζει έξυπνα την επιστημονική φαντασία με τον τρόμο και τα πρώτα τέσσερα (4) επεισόδια της τελευταίας σεζόν πέτυχαν να συγκεντρώσουν 59,6 (σχεδόν 60) εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως τις πέντε πρώτες μέρες μετά την προγραμματισμένη πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου 2025. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο άθροισμα προβολών στην πλατφόρμα, το οποίο αφορά στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας μιας σειράς, ξεπερνώντας μάλιστα τις 50,1 εκατομμύρια προβολές της πρώτης σεζόν του «Wednesday» τον Νοέμβριο του 2022. Την πρώτη θέση κατέχει ακόμα η δεύτερη σεζόν του «Squid Game» με 68 εκατομμύρια προβολές την πρώτη εβδομάδα προβολής της.

Οι προηγούμενες σεζόν της σειράς - φαινόμενο των αδερφών Ντάφερ, είχαν συνολικά 25,1 εκατομμύρια προβολές.

Όπως γράφει το flix.gr, τα τέσσερα πρώτα επεισόδια της πέμπτης σεζόν συγκέντρωσαν 284,2 εκατομμύρια ώρες προβολής παγκοσμίως, δηλαδή, λίγο λιγότερες από τις 286,9 εκατομμύρια ώρες της πρεμιέρας της τέταρτης σεζόν (που ξεκίνησε με επτά επεισόδια) τον Μάιο του 2022. Με διάρκεια πάνω από εννέα (9) ώρες, τα επτά αυτά επεισόδια είχαν συγκεντρώσει περίπου 31,13 εκατομμύρια προβολές. Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια της πέμπτης σεζόν διαρκούν λίγο λιγότερο από πέντε ώρες, καθιστώντας τον χρόνο που απαιτείται από έναν συνδρομητή για να δει το πρώτο μέρος σημαντικά μικρότερο, σε σύγκριση με τον χρόνο που απαιτούταν για την παρακολούθηση της τέταρτης σεζόν.

Όσο για το κόστος παραγωγής του κάθε επεισοδίου είναι όσο σχεδόν μία μέση κινηματογραφική ταινία.

«Ο αριθμός των θεατών που έχουν ήδη δει τα τέσσερα πρώτα επεισόδια είναι εντυπωσιακός - η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε μας προσδοκία», δήλωσαν οι δημιουργοί του «Stranger Things», Ματ και Ρος Ντάφερ, σε ανακοίνωση τους. «Η σειρά μετράει πλέον δέκα χρόνια ζωής, και το να βλέπουμε τη βάση των θαυμαστών όχι μόνο να αντέχει αλλά και να πληθαίνει, είναι απίστευτα ικανοποιητικό για εμάς, τους ηθοποιούς και τους χιλιάδες καλλιτέχνες που βοήθησαν αυτήν την ιστορία να πάρει σάρκα και οστά. Πραγματικά δεν αρκούν τα λόγια για να εκφράσουμε το ευχαριστώ που θέλουμε να σας πούμε, ανυπομονούμε να μοιραστούμε τη συνέχεια, η οποία έρχεται να φέρει πολλά περισσότερα».

Στη σειρά παίζει και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ως Τζιμ Χόπερ ενώ αξιοσημείωτο είναι πως στην 5η και τελευταία σεζόν του "Stranger Things" παίζει και η 69χρονη ηθοποιός Linda Hamilton που αγαπήθηκε από το κοινό & καθιερώθηκε μέσα από τον ρόλο της στις ταινίες Ο Εξολοθρευτής (1984) και Εξολοθρευτής 2: Μέρα Κρίσης (1991), ως Sarah Connor.

Σύμφωνα με την πλοκή του "Stranger Things", όταν ένα μικρό αγόρι εξαφανίζεται, μια μικρή πόλη αποκαλύπτει ένα μυστήριο που εμπλέκει μυστικά πειράματα, τρομακτικές υπερφυσικές δυνάμεις και ένα παράξενο κορίτσι.

Κεντρικό πρόσωπο στην τελευταία σεζόν είναι η Eleven/Jane Hopper (την υποδύεται η Millie Bobby Brown).

Παραγωγοί της 5ης & τελευταίας σεζόν είναι εκτός από τους Αδελφούς Duffer, οι Shawn Levy και Dan Cohen.

Το τελευταίο επεισόδιο των συνολικά 8 είναι προγραμματισμένο να μεταδοθεί στςι 31 Δεκεμβρίου!

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ





