Πάτρα: Γιορτινή βραδυά με τίτλο «Με το Άστρο της Ειρήνης»

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα Ν. Αχαΐας (ΕΛΕΑΝΑ), προσκαλεί το κοινό σε μια γιορτινή βραδυά, όπου το φως συναντά την αγάπη και την προσφορά. «Με το Άστρο της Ειρήνης» οδηγό, ταξιδεύουμε σε μια ζεστή ατμόσφαιρα μελωδιών, μηνυμάτων και πράξεων αγάπης που θα φωτίσουν τις καρδιές μας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση!

Σας περιμένουμε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 19.00 στο Cafe Μώλος της Πάτρας, για να ενισχύσουμε το μήνυμα της αλληλεγγύης και να γίνουμε συνοδοιπόροι -κάτω απο το Άστρο της Ειρήνης- για ένα καλύτερο κόσμο με δικαιοσύνη,

ελπίδα κι ανθρωπιά.

* Μουσικό Πρόγραμμα:

Sweet Notes

* Χορευτικό Πρόγραμμα:

Tango Argentino

.Σταύρος Κουτουλογένης,

.Στέλλα Χριστοδουλοπούλου

*Παρουσίαση εκδήλωσης: Έφη Αναλυτή

*ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.