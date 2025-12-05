Πάτρα: Παρουσιάζεται η συλλογή διηγημάτων του Κωνσταντίνου Μάγνη «Η απέχθεια των γυναικών για το ποδόσφαιρο»

Tην Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, 8:30 μ.μ. στο θέατρο "Επίκεντρο"
Οι εκδόσεις Το Δόντι παρουσιάζουν τη συλλογή διηγημάτων του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Μάγνη «Η απέχθεια των γυναικών για το ποδόσφαιρο» , την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, 8:30 μ.μ. στο θέατρο “Επίκεντρο” (Νόρμαν 16 & Αγ. Διονυσίου, Πάτρα).
Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο συγγραφέας.
