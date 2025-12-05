Πάτρα: Παρουσιάζεται η συλλογή διηγημάτων του Κωνσταντίνου Μάγνη «Η απέχθεια των γυναικών για το ποδόσφαιρο»

Οι εκδόσεις Το Δόντι παρουσιάζουν τη συλλογή διηγημάτων του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Μάγνη «Η απέχθεια των γυναικών για το ποδόσφαιρο» , την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, 8:30 μ.μ. στο θέατρο “Επίκεντρο” (Νόρμαν 16 & Αγ. Διονυσίου, Πάτρα).

Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο συγγραφέας.