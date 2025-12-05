Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΒΙΒΛΙΟ

/

Πάτρα: Παρουσιάζεται η συλλογή διηγημάτων του Κωνσταντίνου Μάγνη «Η απέχθεια των γυναικών για το ποδόσφαιρο»

Πάτρα: Παρουσιάζεται η συλλογή διηγημάτω...

Tην Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, 8:30 μ.μ. στο θέατρο "Επίκεντρο"

Οι εκδόσεις Το Δόντι παρουσιάζουν τη συλλογή διηγημάτων του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Μάγνη «Η απέχθεια των γυναικών για το ποδόσφαιρο» , την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, 8:30 μ.μ. στο θέατρο “Επίκεντρο” (Νόρμαν 16 & Αγ. Διονυσίου, Πάτρα).

Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο συγγραφέας.

Ειδήσεις Τώρα

Πανεπιστήμιο Πατρών: Εντυπωσίασε με την ομιλία του ο Ελπιδοφόρος Αμερικής- ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Θεσσαλονίκη: Σωριάστηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μπροστά στο δημαρχείο

Θεσσαλονίκη: Χημικά σε αγρότες που επιχείρησαν να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Βιβλίο Κωνσταντίνος Μάγνης

Culture