Θεσσαλονίκη: Σωριάστηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μπροστά στο δημαρχείο

Λόγω των δυνατών ανέμων
Σήμερα το πρωί, το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε τοποθετηθεί μπροστά στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης έπεσε λόγω των ισχυρών ανέμων που έφερε η κακοκαιρία Byron.
Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ενώ στο σημείο αναμένεται να επέμβει άμεσα συνεργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα επιμεληθεί την επανεγκατάσταση και σταθεροποίηση του δέντρου.
πηγή thestival.gr
