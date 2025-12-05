Θεσσαλονίκη: Σωριάστηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μπροστά στο δημαρχείο

Σήμερα το πρωί, το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε τοποθετηθεί μπροστά στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης έπεσε λόγω των ισχυρών ανέμων που έφερε η κακοκαιρία Byron.

Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ενώ στο σημείο αναμένεται να επέμβει άμεσα συνεργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα επιμεληθεί την επανεγκατάσταση και σταθεροποίηση του δέντρου.