Αρσάκεια Σχολεία Πατρών: Δεντροφύτευση και Δημιουργία Βοτανικού Κήπου

Το Αρσάκειο Γυμνάσιο και Λύκειο Πατρών διοργανώνουν μια ξεχωριστή περιβαλλοντική δράση με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Βοτανικού Κήπου του σχολείου.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάδειξη του αίθριου χώρου ως τόπου μάθησης, έμπνευσης και συνεργασίας, μέσα από τη φύτευση δέντρων και αρωματικών φυτών.

Στη συγκεκριμένη δράση που γίνεται με τη συνεργασία της εθελοντικής ομάδας «ΕΘΕΞΙΣ» του Πανεπιστημίου Πατρών και του 6ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ρίου καλούνται να συμμετάσχουν μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και φίλοι του σχολείου.

Απαραίτητα υλικά:

· Φτυάρι ή τσάπα

· Γάντια εργασίας

· Μπουκάλι με νερό

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

· Ημέρα: Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025

· Ώρα: 11:00 – 13:30

· Τόπος: Αρσάκεια Σχολεία Πατρών, Πλατάνι Ρίου

(Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι εργασίες θα ανασταλούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχολικού μετεωρολογικού σταθμού.)

"Σας περιμένουμε να ενώσουμε δυνάμεις και να καλλιεργήσουμε μαζί το μέλλον!" καταλήγει η ανακοίνωση.