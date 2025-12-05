ΕΟΠΥΥ: Απάτη ύψους 435.000 ευρώ με εικονικές συνταγογραφήσεις

Εγκληματική οργάνωση που αποτελούταν από ιδιοκτήτη φαρμακείου και διάφορους γιατρούς, έπεσε στα χέρια της αστυνομίας, καθώς τα μέλη της έκαναν απάτες σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων.

Για την σύλληψη της εγκληματικής οργάνωσης ου ενεργούσε κατά του ΕΟΠΥΥ: Απάτη ύψους 435.000 ευρώ σε βάρος του οργανισμού – Εγκληματική οργάνωση έκανε χιλιάδες παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμάκων, έγιναν έρευνες την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, σε περιοχές της Αττικής, Φθιώτιδας και Πιερίας, σε σπίτια, αποθήκες, δομές υγείας, ιατρεία και φαρμακεία. Συνελήφθησαν έτσι 3 μέλη του κυκλώματος, ένας 34χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου, ως το αρχηγικό μέλος, καθώς και μία 29χρονη ειδικευόμενη ιατρός και ένας 58χρονος ιατρός.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος επιπλέον 5 ατόμων με ιατρική ιδιότητα, σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– σύσταση συμμορίας, χρήση ψευδών βεβαιώσεων, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Δημοσίου, παράνομη συνταγογράφηση ναρκωτικών, πλαστογραφία, καθώς και παράνομη πρόσβαση και χρήση προσωπικών δεδομένων, με το συνολικό παράνομο όφελος και τη ζημία να υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη φαίνεται ότι συνεργάζονταν τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2021 κάνοντας απάτες ενώ επεξεργάζονταν παράνομα προσωπικά δεδομένα και έκαναν πλαστογραφίες και ψευδείς βεβαιώσεις, σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Για να επιτευχθεί το σχέδιο τους κάθε μέλος είχε συγκεκριμένο ρόλο. Αρχηγός ήταν ο 34χρονος φαρμακοποιός, ενώ οι υπόλοιποι 7 ήταν ιατροί, από τους οποίους οι 3 ειδικευόμενοι.

Μέσω ενός σταθερού δικτύου και αξιοποιώντας τις επαγγελματικές τους δομές, εντόπιζαν Α.Μ.Κ.Α., εξέδιδαν ψευδείς συνταγές, εκτελούσαν εικονικά τις συνταγογραφήσεις και εμπορεύονταν τα φαρμακευτικά σκευάσματα, αποκομίζοντας κέρδη σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Οι συνταγογραφήσεις αφορούσαν, κυρίως ηλικιωμένους, αλλοδαπούς, ανασφάλιστους και άτομα που μένουν στο εξωτερικό, ενώ εντοπίστηκαν και περιπτώσεις, όπως συνταγογράφηση γυναικολογικών σκευασμάτων σε άνδρες.

Στη συνέχεια, μέσω του φαρμακείου, οι κατηγορούμενοι εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφούσαν υπογραφές ασφαλισμένων και λάμβαναν παράνομα αποζημιώσεις, ενώ πούλαγαν και φάρμακα παράνομα, βγάζοντας έτσι ακόμα μεγαλύτερο κέρδος.

Τα ψευδώς συνταγογραφημένα φάρμακα περιλάμβαναν ναρκωτικά, ψυχοτρόπα, ουσίες ντόπινγκ και σκευάσματα για τον διαβήτη που βρίσκονται σε έλλειψη.