Θεσσαλονίκη: Χημικά σε αγρότες που επιχείρησαν να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο

Η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» θύμισε πεδίο μάχης
Η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» θύμισε πεδίο μάχης, καθώς η αστυνομία έκανε χρήση χημικών για να αποτρέψει τους αγρότες που επιχείρησαν να διασπάσουν τον κλοιό και να φτάσουν στο αεροδρόμιο.
Οι αγρότες προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στα γύρω χωράφια ενώ ένα τρακτέρ κινήθηκε προς μία κλούβα των ΜΑΤ, όπως μεταδίδει το thesspost.gr.
φωτο eurokinissi
φωτο eurokinissi
φωτο eurokinissi
Πάτρα: Ο «χάρτης» των συνδέσεων στο δίκτυο αποχέτευσης Ρίο- Άγιος Βασίλειος- Καστελόκαμπος - Από τα 4.494 κτίρια, έχουν συνδεθεί μόνο τα 326- ΔΕΙΤΕ ΠΙΝΑΚΑ
Πάτρα: «Πανομοιότυπος ο τρόπος που δρουν. Χτυπήματα και βιντεοσκόπηση»- Ο Νίκος Δελέγκος για την βία μεταξύ ανηλίκων
Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών νεαρών που ενεπλάκησαν σε επεισόδιο αθλητικής βίας με θύμα 15χρονο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr