Θεσσαλονίκη: Χημικά σε αγρότες που επιχείρησαν να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο

Η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» θύμισε πεδίο μάχης, καθώς η αστυνομία έκανε χρήση χημικών για να αποτρέψει τους αγρότες που επιχείρησαν να διασπάσουν τον κλοιό και να φτάσουν στο αεροδρόμιο.

Οι αγρότες προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στα γύρω χωράφια ενώ ένα τρακτέρ κινήθηκε προς μία κλούβα των ΜΑΤ, όπως μεταδίδει το thesspost.gr.