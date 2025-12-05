Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών νεαρών που ενεπλάκησαν σε επεισόδιο αθλητικής βίας με θύμα 15χρονο

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών ημεδαπών ανδρών, ηλικίας 18 έως 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της παραβίασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού, περί όπλων, της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων, της απειλής και της εξύβρισης, ανακοινώνει η αστυνομία.

Και συνεχίζει: Ο ένας από τους κατηγορούμενους συνελήφθη, χθες, στο Αγρίνιο καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2-

γραμμάρια κάνναβης και -1- μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του για κατοχή

ναρκωτικών.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου προέκυψε ότι στις 30-11-2025

το βράδυ, στο Αγρίνιο, οι τρεις κατηγορούμενοι έχοντας οπαδικά κίνητρα, εξύβρισαν και προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε 15χρονο, που παρακολούθησε

τηλεοπτικά σε κατάστημα, ποδοσφαιρικό αγώνα, ενώ άγνωστος δράστης αφαίρεσε το πορτοφόλι του ανήλικου, που περιείχε το χρηματικό ποσό των

40 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά της οικίας του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε από την μητέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών Καραμανδάνειο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.