Επιτυχίες του Φειδιππίδη Αχαΐας σε αγώνα στον Ομπλό

Με νέο ρεκόρ συμμετοχών αλλά και με εθελοντική προσφορά συνοδεύτηκε και φέτος η ορεινή “εξόρμηση” των δρομέων του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» στον Ομπλό της Πάτρας για τους αγώνες του 4ου “KOUMARIA TRAIL SERIES” που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 28/2 & 1/3 με μεγάλη οργανωτική επιτυχία.

Πενήντα δυο (52) δρομείς συμμετείχαν ομαδικά με τον Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» στους αγώνες της Κυριακής [Ένας (1) δρομέας στα 40χλμ, δέκα (10) στα 22χλμ και σαράντα ένα (41) στα 12χλμ] ενώ δεκατρείς (13) δρομείς του Συλλόγου έλαβαν μέρος στον αγώνα των 4χλμ που διεξήχθη το Σάββατο για την ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ», αποτελώντας με εξήντα πέντε (65) τερματισμούς τον πολυπληθέστερο Σύλλογο, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία του «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ» και στους αγώνες βουνού

Παράλληλα ο Σύλλογος ανέλαβε την Κυριακή τη λειτουργία του κεντρικού σταθμού τροφοδοσίας στον Ομπλό, που η διοργάνωση από φέτος ονόμασε «Σταθμός Τροφοδοσίας ΣΑΚΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ», στη μνήμη του συμπολίτη μας υπερμαραθωνοδρόμου που έφυγε αδόκητα από τη ζωή το Δεκέμβριο του 2024, εξυπηρετώντας περισσότερους από εξακόσιους (600) ορεινούς δρομείς που έλαβαν μέρος στους αγώνες της ημέρας.

Για το Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» τερμάτισαν με την ακόλουθη σειρά (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο τερματισμού) :

Στον αγώνα των 40χλμ: Δημητρόπουλος Δαυίδ (8:14:06), .

Στα 22χλμ: Πλώτας Παναγιώτης (2:33:16), Αργυροπούλου Μαρία (2:52:13), Ρομπόκος Γεώργιος (2:53:06), Παπαμιχαήλ Αθανάσιος (2:55:18), Φλαμής Γεώργιος (3:12:27), Δημητρίου Νικόλαος (3:20:31), Βλάχος Θεόδωρος (3:26:37), Καρτεζίνης Κωνσταντίνος (4:02:41), Πρωτογέρου Καλλιόπη (4:40:54) και Αντύπας Ηλίας (4:57:39).

Στον αγώνα των 12χλμ: Κονόμι Δημήτριος (1:16:17), Καριωτέλλης Δημήτριος (1:20:35), Καριωτέλλης Σωτήριος (1:23:40), Τσουμάνης Ιωάννης (1:24:28), Κίδας Ιωάννης (1:26:56), Σαλβαράς Βασίλειος (1:29:10), Νικολόπουλος Θεόδωρος (1:33:50), Βελισσαροπούλου Διονυσία (1:35:15), Φουντάς Αντώνιος (1:37:26), Γκαρλή Χάρις (1:38:03), Ρεπαντής Θωμάς (1:38:53), Πουλοκέφαλος Νικόλαος (1:39:15), Anghel Georgia (1:39:35), Μητρούλιας Αθανάσιος (1:40:06), Μπακοπούλου Μάρθα (1:40:34), Τσουκαλά Κωνσταντίνα (1:41:18), Πραπόπουλος Χρήστος (1:41:21), Κλαφουτζής Γεώργιος (1:41:51), Ράπτης Χρήστος (1:42:26), Χουρδούμη Διαλεκτή (1:42:34), Βασίλαρος Παναγιώτης (1:42:48), Παπαγεωργίου Κυριάκος (1:43:09), Μενάγιας Ανδρέας (1:44:25), Βλάχος Γεώργιος (1:45:40), Τράντζα Χρυσάνθη (1:51:24), Λέκκα Ζωή (1:51:24), Πηλιχός Μιχαήλ (1:51:32), Καλογεράτος Γεώργιος (1:52:16), Καλαράκης Αλέξανδρος (1:53:30), Κωνσταντάρα Γεωργία (1:54:38), Ζάχαρης Βασίλειος (2:00:17), Κοτσαλίδη Ολυμπία (2:02:28), Δημητρίογλου Πολύδωρος (2:03:18), Ασημακόπουλος Αθανάσιος (2:04:36), Βασιλόπουλος Ανδρέας (2:04:37), Παπανικολάου Αντώνης (2:05:32), Θωμά Ιωάννα (2:07:50), Ηλιόπουλος Παναγιώτης (2:07:36), Κεφαλληνός Φίλιππος (2:09:18), Σταυρόπουλος Νικόλαος (2:19:09) και Μητρογιάννη Γκέλυ (2:31:21)

Στον αγώνα των 4χλμ: Γκαρλή Χάρις (27:06), Μπακοπούλου Μάρθα (27:27), Κούση Μαρία (34:17), Τσοκανά Ιουστίνα (41:02), Γκολώνη Νικολίτσα (42:44), Μπαλάσκα Κατερίνα (46:04), Μπαλάσκα Βασιλική (47:37), Κωστήρης Βασίλειος (48:54), Τρέβλιας Σωτήριος (51:12) Τζιμογιάννη Βαλεντίνη (51:14), Πλώτας Γεώργιος (54:53), Τσοκανά Τατιάνα (57:50) και Νικολάου Βασιλική Ελένη (58:05)

Ο «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» εκπροσωπήθηκε και στο βάθρο των ηλικιακών κατηγοριών με τη Μαρία Αργυροπούλου και το Σωτήρη Καριωτέλλη να καταλαμβάνουν την 1η θέση στις ηλικιακές τους κατηγορίες στα 22χλμ και 12χλμ αντίστοιχα, ενώ ο Δημήτριος Κονόμι αναδείχθηκε 2ος και η Διονυσία Βελισσαροπούλου 3η αντίστοιχα στις ηλικιακές τους κατηγορίες στα 12χλμ.

Το Δ.Σ. θέλει να συγχαρεί τα μέλη του Συλλόγου που εκπροσώπησαν επάξια το Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» σε έναν ακόμα αγώνα, αλλά και να ευχαριστήσει όσα μέλη βοήθησαν εθελοντικά υποστηρίζοντας τους δρομείς και συμβάλλοντας στην επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων.

Παράλληλα θέλουμε να συγχαρούμε τους διοργανωτές των αγώνων για την οργανωτική επιτυχία ενός δύσκολου "εγχειρήματος" στο βουνό, τους χορηγούς, τους εθελοντές αλλά πρωτίστως τους 1000 περίπου συμμετέχοντες που έδωσαν χρώμα και ζωή για ένα Σαββατοκύριακο στις ορεινές παρυφές της Πάτρας.

Ο Μάρτιος είναι παραδοσιακά ο μήνας των Ημιμαραθωνίων για τους δρομείς του Σ.Μ.ΑΧ. “ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ” που θα συμμετάσχουν ομαδικά στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας την προσεχή Κυριακή 8/3, στον 17ο Ημιμαραθώνιο Καλαμπάκα-Τρίκαλα «ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ» στις 15/3 και στον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας την Κυριακή 29/3, όπου ο Σύλλογος αναμένεται να δώσει το παρόν, για ακόμα μια χρονιά, με πολυπληθή αποστολή.