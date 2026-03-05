4ος διεθνής ημιμαραθώνιος Πάτρας: Ένας ξεχωριστός αγώνας

Στο πλαίσιο του 4ου Διεθνή Ημιμαραθώνιου Πάτρας Δρόμου 5 χλμ. θα πραγματοποιηθεί και εταιρικός αγώνας 5 χλμ, με συμμετοχή εταιρειών από όλη την Ελλάδα!

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν εταιρείες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα (εμπορικές εταιρείες, τράπεζες, γυμναστήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιμελητήρια, βιομηχανίες, εταιρείες τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών κ.ά.) με ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων τα πέντε (5) άτομα, που είναι άνω των 18 ετών. Για την κατάταξη του αγώνα θα αξιολογηθεί και το μέγεθος της ομάδας, αλλά και οι επιδόσεις των μελών της. Όλα τα μέλη των ομάδων θα πάρουν κατάταξη και στον κανονικό αγώνα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι σε κάθε εταιρεία, καθώς και όσοι έχουν επαγγελματική ή φιλική σχέση με αυτή, με τον όρο να έχουν δηλωθεί από τον υπεύθυνο της εκάστοτε εταιρικής ομάδας.

Εγγραφές γίνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του αγώνα, patrashalfmarathon.gr, επιλέγοντας το corporate πακέτο εγγραφής! Αν χρειάζεστε διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2611100244 (10:00 - 16:00).

Γίνε κι εσύ κομμάτι της ιστορίας ενός σπουδαίου αγώνα. Ενός αγώνα με διεθνή χαρακτήρα που θα φιλοξενεί ελίτ αθλητές, αλλά και ταυτόχρονα που θα προσφέρεται σε όλους όσοι αγαπούν το τρέξιμο. Ενός αγώνα για όσους αγαπούν την Πάτρα και θέλουν να βάλουν το δικό τους χρώμα στην πόλη! Ενός αγώνα γιορτή!

Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας διοργανώνεται από την εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ και τον Πέλοπα σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.