Υψηλό επίπεδο στο «1ο Leon Cup 2026» στην Πάτρα- ΦΩΤΟ

Μια σπουδαία γιορτή του αθλητισμού ολοκληρώθηκε στο κλειστό γήπεδο της Περιβόλας (Απόλλων Πατρών), όπου διεξήχθη το 1ο Leon Cup 2026 υπό την άρτια διοργάνωση του Α.Σ. Λέων Πάτρας.

Η διοργάνωση αποτέλεσε πόλο έλξης για κορυφαία σωματεία από ολόκληρη την επικράτεια. Πέρα από τη δυναμική παρουσία της Δυτικής Ελλάδας, το παρόν έδωσαν πολυμελείς αποστολές από την Αθήνα, την Κόρινθο, την Καλαμάτα, τη Μεσσήνη και το Αγρίνιο, καθώς και από τη Ναύπακτο, την Ιτέα και την Κεφαλονιά.

Τεχνολογία Αιχμής και Αξιοπιστία

Για τη διασφάλιση της απόλυτης εγκυρότητας των αποτελεσμάτων και του υψηλού αγωνιστικού επιπέδου, χρησιμοποιήθηκαν τα επίσημα ηλεκτρονικά συστήματα βαθμολόγησης KPNP. Η χρήση του εξοπλισμού KPNP, που αποτελεί το παγκόσμιο πρότυπο σε κορυφαίες διοργανώσεις, προσέφερε στους αθλητές την εμπειρία ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος αγώνων. Παράλληλα, οι θεατές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Virtual Taekwondo Greece, την καινοτόμο ψηφιακή πλατφόρμα του αθλήματος.

Δηλώσεις Διοργανωτών

Ο επικεφαλής προπονητής του Α.Σ. Λέων, Γιώργος Σταυρόπουλος, σημείωσε: «Είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να ενώσουμε αθλητές από την Αθήνα μέχρι τη Μεσσηνία και από το Αγρίνιο μέχρι την Κόρινθο σε μια διοργάνωση που βασίστηκε στην αξιοπιστία των συστημάτων KPNP και στο πνεύμα της ευγενούς άμιλλας. Το Leon Cup καθιερώνεται πλέον ως ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς του Τάε κβον ντο στην περιφέρεια.»

Ο Α.Σ. Λέων εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες συλλόγους, τους γονείς και τους υποστηρικτές της διοργάνωσης.