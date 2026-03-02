Εντυπωσιακός ο Πέλοπας Πατρών στο Ανοικτό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών- ΦΩΤΟ

Η συμμετοχή του ΑΟ Πέλοπας Πατρών στο Ανοικτό Πρωτάθλημα Άρσης βαρών, στον όμιλο των Ιωαννίνων(01-03-2026) έφερε επιτυχίες και πολλά ατομικά ρεκόρ στους αθλητές του.

Παράλληλα οι αγώνες ήταν κριτήριο πρόκρισης για Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Νεανίδων. Οι αθλητές του Γιώργου Τρυπαναγνωστόπουλου επέδειξαν εξαιρετική τεχνική στις προσπάθειές τους, σε μια όμορφη διοργάνωση στο κλειστό γυμναστήριο Άρσης Βαρών “Γιώργος Οικονόμου”.

Αρχικά η Μαριλία Μιχαλοπούλου έλαβε την πρώτη θέση στις Νεάνιδες, πραγματοποιώντας 3 ατομικά ρεκόρ σε Αρασέ, Εμπολε και Σύνολο με 110 κιλά στην κατηγορία των 53κ. Παράλληλα εξασφάλισε την πρόκριση της στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Πρωτάθλημα Νεανίδων.

Στην Δεύτερη θέση βρέθηκε ο Νικηφόρος Γιακουμέλος στην κατηγορία 71κ Ανδρών, με 3 ατομικά ρεκόρ σε Αρασέ, Εμπολε και Σύνολο με 160 κιλά.

Πρώτευσε ο Μαριάνο Κολάι στην κατηγορία των 79κ Ανδρών. Πέτυχε κι αυτός με την σειρά του 3 ατομικά ρεκόρ σε Αρασέ, Εμπολε και Σύνολο με 128 κιλά.

Στην πρώτη του συμμετοχή ο Φίλιππος Στάμος πήρε την δεύτερη θέση στην κατηγορία 94κ Ανδρών με 90 κιλά και μαζεύοντας πολύτιμες εμπειρίες.

Τέλος, δεύτερος κατετάγη ο Γιώργος Τρυπαναγνωστόπουλος στην κατηγορία 110κ Ανδρών με 181 κιλά.

Σειρά στην αγωνιστική δράση έχει το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα στις 20 Μαρτίου στην Αθήνα, όπου για τον Πέλοπα θα συμμετέχουν οι Μαριλία Μιχαλοπούλου και η Χαραλαμπία Μεταξά, ενώ αρχές Απριλίου στην Θεσσαλονίκη θα διοργανωθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων/Παμπαίδων-Νεανίδων/Κορασίδων.