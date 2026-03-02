Σύλλογος Ιστορικών Οχημάτων Δυτικής Ελλάδας: Έκοψε την πίτα του- ΦΩΤΟ

Νεοσύστατος σύλλογος
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 η κοπή της Βασιλόπιτας του νεοσύστατου Συλλόγου Ιστορικών Οχημάτων Δυτικής Ελλάδας στην Πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, σε συνδυασμό με ολιγόωρη έκθεση ευάριθμων ιστορικών οχημάτων έμπροσθεν του Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων, τα οποία προσέλκυσαν το έντονο ενδιαφέρον πολιτών και επισκεπτών του κέντρου της πόλης.
Πίσω από τα Ιστορικα οχήματα (άνω των τριάντα ετών) βρίσκονται άνθρωποι με αγάπη, μεράκι και βαθύ σεβασμό στην ιστορία της αυτοκίνησης, οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο και προσωπική φροντίδα για τη διατήρηση και ανάδειξη της μηχανοκίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η άρτια διάταξη των οχημάτων και το εμβληματικό αρχιτεκτονικό φόντο του θεάτρου ανέδειξαν τον πολιτιστικό και ιστορικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.
Παράλληλα, τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά σε κλίμα συναδελφικότητας και εορταστικής διάθεσης.
Η εκδήλωση χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό τόσο από τα μέλη όσο και από το ευρύ κοινό, το οποίο συμμετείχε ενεργά με θετικά σχόλια και έκδηλο ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την απήχηση της πρώτης, άκρως επιτυχημένης δράσης του Συλλόγου, δημιουργώντας τις πλέον ευοίωνες προοπτικές για τη συνέχεια και την καθιέρωση αντίστοιχων δράσεων στο μέλλον.
Ο Σύλλογος Ιστορικών Οχημάτων Δυτικής Ελλάδας ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Πατρέων για την παραχώρηση του χώρου, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες και επισκέπτες που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.
