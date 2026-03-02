Πινγκ - πονγκ: Οι νικητές στους παμπαίδες Δυτ. Ελλάδας

Ανέδειξαν το ταλέντο τους, έβγαλαν έντονη διάθεση για παιχνίδι και δικαιολογημένα εισέπραξαν το ζεστό χειροκρότημα από φίλους της επιτραπέζιας αντισφαίρισης οι παμπαίδες και οι παγκορασίδες, που έγιναν πρωταγωνιστές αυτό το Σαββατοκύριακο (28/02-01/03) με τα Περιφερειακά πρωταθλήματα.

Η ατομική διοργάνωση, που έχει και χαρακτήρα προκριματικών για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ13 του Μαΐου, φιλοξενήθηκε σε τέσσερις πόλεις και συγκέντρωσε συνολικά 152 αθλητές και 31 αθλήτριες. Τόποι διεξαγωγής ήταν ο Πειραιάς για την Αττική και νησιά, η Καβάλα για τη Βόρεια Ελλάδα, η Πάτρα για τη Δυτική Ελλάδα/Πελοπόννησο και η Χίος

Η αντίστοιχη διοργάνωση για τη Δυτική Ελλάδα/Πελοπόννησο φιλοξενήθηκε την Κυριακή στο κλειστό γυμναστήριο «Κλειστό γυμναστήριο Κώστας Πετρόπουλος», στην Πάτρα.

Με απουσίες της τελευταίας στιγμής μετείχαν 30 παμπαίδες και 5 παγκορασίδες. Με την ευκαιρία των αγώνων έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της η Τοπική Επιτροπή της ΕΦΟΕΠΑ, μάλιστα τα κομμάτια έφτασαν για όλα τα παιδιά. Παρών και ο Πατρινός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας Παναγιώτης Τζόβολος.

Στα αγόρια έφτασε στην πρωτιά ο Μιχαήλ-Γεώργιος Ζαφειρόπουλος από την Άνοδο Πατρών. Το νούμερο 3 των seeding, που βρίσκεται στο 11ο έτος της ηλικίας του, ξεπέρασε στον τελικό με 3-1 σετ το νούμερο 4, τον Νίκο Μαυροκέφαλο από τον Ίφιτο Πατρών (9-11, 13-11, 12-10, 11-9).

Δύο ακόμα μίνι παμπαίδες έφτασαν στο χάλκινο μετάλλιο, ο Αλέξανδρος Φουσέκης του Ίκαρου Καστριτσίου και ο Γιώργος Κιοσελόγλου από τον Αναγεννησιακό Πατρών. Στο ματς για τις θέσεις 3-4 επικράτησε ο Φουσέκης με 3-1 σετ.

Στα κορίτσια έδειξε υπεροχή η Μαρία Ψαρρού, που ήταν 1ο φαβορί. Η 11χρονη αθλήτρια του Ποσειδώνα Λουτρακίου επιβλήθηκε στον τελικό της Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Γεωργοπούλου από τον ΑΟ Αχαΐας η Γαλήνη (Νο 2) με 3-0 σετ (11-4, 11-8, 11-3). Στον μικρό τελικό η Αθανασία Κιντή νίκησε με 3-0 σετ τη συμπαίκτριά της στον Ποσειδώνα Λουτρακίου Μελίνα-Ζωή Κρεμαστιώτη.