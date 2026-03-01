4ος διεθνής ημιμαραθώνιος Πάτρας: Μαθητικός Αγώνας 5 χλμ.

Ο 4ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας ανοίγει τον δρόμο στη νέα γενιά δρομέων!

Στο πλαίσιο του Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. θα πραγματοποιηθεί και μαθητικός αγώνας, με συμμετοχή γυμνάσιων και της λυκείων της ευρύτερης περιοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της ευρύτερης περιοχής μας με ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων τα πέντε (5) άτομα ανά σχολείο.

Για την κατάταξη του αγώνα θα αξιολογηθεί τόσο το μέγεθος της ομάδας, όσο και οι επιδόσεις των μελών της. Όλα τα μέλη των ομάδων θα πάρουν ατομική κατάταξη και στον κανονικό αγώνα.

Εγγραφές γίνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του αγώνα, patrashalfmarathon.gr, επιλέγοντας το «μαθητικό» πακέτο εγγραφής: https://patrashalfmarathon.gr/eggrafi-agones/

Ενθαρρύνουμε τα σχολεία να δημιουργήσουν τις δικές τους ομάδες και να ζήσουν τη χαρά της συμμετοχής σε μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση, προωθώντας την άσκηση, τη συνεργασία και το ευ αγωνίζεσθαι.

Γίνε κι εσύ κομμάτι της ιστορίας ενός σπουδαίου αγώνα. Δηλώστε συμμετοχή και γίνετε μέρος της μαθητικής δρομικής γιορτής της πόλης!

Καλούμε τα Σχολεία, και τους γυμναστές τους να ενημερώσουν τους μαθητές και αν είναι δυνατό να τους συντονίσουν σε περίπτωση που τους ενδιαφέρει η συμμετοχή.

Ο Διεθνής ημιμαραθώνιος Πάτρας διοργανώνεται από την εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ και τον Πέλοπα Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας.