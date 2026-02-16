Διεθνής διάκριση για το Fight Club Πάτρας

Μια σπουδαία διεθνής διάκριση προστέθηκε στο ενεργητικό του συλλόγου FIGHT CLUB PATRAS A.C., επιβεβαιώνοντας τη διαρκή αγωνιστική του άνοδο και τη συστηματική δουλειά που γίνεται σε όλα τα επίπεδα προετοιμασίας.

Στο υψηλού επιπέδου European Qualified Grand Prix, που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, ο αθλητής μας Δημήτρης Κωτσόπουλος κατέκτησε το Χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία -57kg Παίδων, στην πρώτη του συμμετοχή στη νέα αγωνιστική κατηγορία.

Με εξαιρετική αγωνιστική παρουσία, τακτική ωριμότητα και πνευματική συγκέντρωση, προχώρησε βήμα–βήμα μέσα από μια απαιτητική διαδρομή τεσσάρων δυνατών αναμετρήσεων, απέναντι σε κορυφαίους αθλητές ευρωπαϊκών χωρών (Ιταλία – Τουρκία – Ιταλία), φτάνοντας πανάξια στην κορυφή του βάθρου των νικητών.

Η απόδοσή του χαρακτηρίστηκε από τεχνική ακρίβεια, αγωνιστικό ρυθμό και αποφασιστικότητα, στοιχεία που τον ανέδειξαν κορυφαίο της κατηγορίας του.

Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία καθώς συνοδεύεται από την πρόκριση στην τελική φάση του European Grand Prix που θα διεξαχθεί στη Βοσνία, ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμη υψηλότερους στόχους σε διεθνές επίπεδο.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλο το προπονητικό επιτελείο του συλλόγου, καθώς και στην οικογένεια του αθλητή για τη διαρκή στήριξη.

Ιδιαίτερη αναφορά στον "πατέρα και προπονητή του" Μιχάλη Κωτσόπουλο γνωστό στο ευρύ αθλητικό κοινό ως μέλος της Εθνικής ομάδας Ταεκβοντό στο παρελθόν, για τον σχεδιασμό την καθοδήγηση και τη σταθερή αγωνιστική πορεία που έχει χτιστεί το τελευταίο διάστημα, μια πορεία που είχε ήδη επιβεβαιωθεί με το Χρυσό μετάλλιο στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τάε κβον ντο στην κατηγορία -53kg.

Το συγκεκριμένο Χρυσό μετάλλιο αποτελεί τη μοναδική κορυφή για την πόλη της Πάτρας, στη διοργάνωση και αναδεικνύει έμπρακτα ότι η συστηματική δουλειά στη βάση, το σωστό αγωνιστικό πλάνο και η μακροχρόνια επένδυση στο «φυτώριο» αθλητών συνεχίζουν να παράγουν πρωταγωνιστές.

Συγχαρητήρια και στους αθλητές Ανδρέα Κοντογεωργακόπουλο και Ελεάνα Κοντογεωργακοπούλου για τις αξιόλογες και ανταγωνιστικές εμφανίσεις τους.

Ο σύλλογος συνεχίζει με συνέπεια, φιλοσοφία νικητή και ξεκάθαρο προσανατολισμό στην εξέλιξη.

Συνεχίζουμε δυνατά — προσηλωμένοι στους στόχους μας!

WHAT WILL YOU FIGHT FOR?