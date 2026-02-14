Ο ΝΟΠ έχασε με 17-5 από την Χίο

Επιβλητική εμφάνιση από τον ΝΟ Χίου.

Η ομάδα από το νησί της μαστίχας μετέτρεψε σε περίπατο το παιχνίδι με τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών Πατρών, αφού επιβλήθηκε με το ευρύ 17-5 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής στη Α1 Εθνική Ανδρών.

Ήταν η έκτη επιτυχία για Χιώτες στον Α΄Όμιλο, που έφθασαν τους 19 βαθμούς και ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στην Α΄Φάση στην πέμπτη θέση. Στη συνέχεια θα αγωνισθούν στο γκρουπ Β2 για να αποφύγουν τα play out.

Το ίδιο θα συμβεί και με τους πατρινούς, οι οποίοι συγκέντρωσαν μόλις τέσσερις πόντους.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 5-0, 5-3, 4-1

Τα στοιχεία του αγώνα εδώ

ΕΦΗΒΩΝ

Για τα προκριματικά του Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο των Νεανίδων, η ΝΕΠ νίκησε με 18-2 τον Ηρακλή. Τα 8λεπτα: 8-0, 6-1, 4-0, 0-1. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κοτζαμπαση 3, Αγγελοπούλου 1, Δ. Κοντάκου 2, Ειρ. Τσίγκα 3, Ελ. Τσίγκα 2, Πλιάκα 4, Ζήκου 1, Αλεξοπούλου 1, Κανά 1.

Οι Εφηβοι της ΝΕΠ ηττήθηκαν από τον Ιωνικό με 16-15 σε παιχνίδι-θρίλερ για το αντίστοιχο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πόλο. Τα 8λεπτα: 3-5, 5-5, 3-3, 4-3. Τα γκολ της ΝΕΠ: Βαλουξής 2, Κοτσώνης 2, Κρεμανταλάς 5, Μουσάς 2, Μιχαλάτος 1, Αβράμης 3.