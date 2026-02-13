ΑΟ Πατρών: Έρχεται η Ανάβαση Πιτίτσας!

Η Πάτρα και οΑυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών υποδέχονται τον πρώτο γύρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων, του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων Ιστορικών και του Κυπέλου Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος για το 2026.

Το Σάββατο και την Κυριακή 7 και 8 Μαρτίου 2026 αντίστοιχα, ο Α.Ο.Π. διοργανώνει για άλλη μια φορά την “LATSIS PARTS” Ανάβαση Πλατάνι-Πιτίτσα, στην ομώνυμη ιστορική διαδρομή.

To 2025 ο ΑΟΠ διοργάνωσε με επιτυχία την “LATSIS PARTS” Ανάβαση Πλατάνι - Πιτίτσα, και φέτος θα είναι εκεί για να διοργανώσει την πρεμιέρα του θεσμού για το 2026, μια Ανάβαση από οδηγούς για οδηγούς, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και πολύ θέαμα από τους καλύτερους οδηγούς.

Το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, τα μοτέρ θα ηχήσουν στο Αχαϊκό βουνό για πρώτη φορά στις 11:30 με τις Χρονομετρημένες Δοκιμές, ενώ την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 10:00.

Υπενθυμίζουμε στους φίλους θεατές, ότι ο δρόμος θα κλείσει 1(μία) ώρα πριν την έναρξη των Δοκιμών και του Αγώνα αντίστοιχα, και θα πρέπει να επιλέξουν ασφαλή θέση στα σημεία που θα έχει υποδείξει ο Α.Ο.Π.

Οι δηλώσεις συμμετοχών ξεκινούν την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, και γίνονται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων www.e-omae-epa.gr, www.e-omae-epa.gr μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 24:00.