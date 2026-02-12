ΣΔΥ Πατρών: Τρέχοντας στην Πελοπόννησο και στην Αττική

Το Σαββατοκύριακο 7-8 Φεβρουαρίου δρομείς - μέλη του ΣΔΥΠ έλαβαν μέρος με επιτυχία σε αγώνες δρόμου κ υπεραποστάσεων που διεξήχθησαν στην Πελοπόννησο κ στην Αττική.

Αναλυτικα:

Το Σαββατοκύριακο 7-8 Φεβρουαρίου διεξήχθη με επιτυχία στη Σπάρτη ο αγώνας υπεραποστασης "5ο SPARTA CITY ULTRA" με τρεις (3) κατηγορίες, αγώνας 24ωρου-αγωνας 12ωρου-αγωνας 6ωρου. Στον αγώνα 12ωρου το μέλος του Σύλλογου Δρομέων Υγείας Πάτρας μας ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλης ήταν εντυπωσιακός καθώς κατετάγη 3ος στη γενική σειρά διανύοντας 112,615 χλμ. σε χρόνο 11ω59λ53δ!

Στον αγώνα 24ωρου το μέλος του συλλόγου μας ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης διένυσε 68,226χλμ.σε χρόνο 15ω36λ28δ , αξιέπαινος για την προσπάθειά του.

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου μέλη του συλλόγου μας συνταξιδεψαν με μέλη του ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ στην όμορφη πόλη του Ναυπλίου όπου έλαβαν μέρος με επιτυχία στον 24ο Δρόμο Αργολικού Κόλπου "Παναγιώτης Παπαβασιλείου".

Αναλυτικά στη διαδρομή των 15,3 χλμ.συμμετειχαν κ τερμάτισαν για τον σύλλογό μας οι: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Βασίλης (1:08:11), ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αριστέα , 2η θέση ηλικιακής κατηγορίας 60-69 με χρόνο 1:20:42, ΚΟΥΡΛΕΣΗ Μαγδαληνή (1:28:23), ΔΗΜΗΤΡΙΟΓΛΟΥ Πολύδωρος (1:31:52), ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ Ανδρέας (1:34:52), ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή (1:34:37), ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποινα (1:47:12).

Την ίδια μέρα στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιάς διεξήχθη ο 49ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 21χλμ., στον οποίο συμμετείχε επιτυχώς το μέλος του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ Μαρία τερματίζοντας τον αγώνα σε 2ω14λ13δ κατατασσομενη 5η στην ηλικιακή της κατηγορία.