Επιτυχίες οι Αχαιοί στο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου- Αποτελέσματα και φωτό

Σε μια διαδρομή με μεγάλες δυσκολίες, που επιβαρύνθηκαν ακόμη περισσότερο από την έντονη βροχόπτωση διεξήχθη, την Κυριακή (1/2) το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου στην Πηγή Τρικάλων.

Οι σημαίες στο προπονητικό κέντρο Σκαμνιές ήταν μεσίστιες, λόγω του τραγικού χαμού πέντε γυναικών από τη μεγάλη έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», αλλά και του άδικου χαμού επτά φίλων του ΠΑΟΚ στην άσφαλτο και πριν την έναρξη των αγώνων τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Παρά την κακοκαιρία εκατοντάδες αθλητές και αθλήτριες από τις κατηγορίες Κ16 έως Ανδρών – Γυναικών συμμετείχαν στη διοργάνωση και δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό ξεπέρασαν οποιοδήποτε σκόπελο. Ο Νίκος Σταμούλης και η Μελίσα Αναστασάκη επικράτησαν στις μεγάλες κατηγορίες και επιβεβαίωσαν την καλή τους αγωνιστική κατάσταση.

Στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τα Τρίκαλα, βρέθηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, για να παρακολουθήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος. Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους, τόσο ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, Δημήτρης Χαχάμης, όσο και το μέλος και πρόεδρος της Επιτροπής αγώνων δρόμου, Ιάκωβος Πετσούλας.

Από πλευράς Αχαΐας ^3 συμμετοχές) ξεχώρισαν:

* Ο Κώστας Βεδουρας (ΑΕ Ολυμπιάδα Πατρών) έκανε καλή κούρσα και πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού στους Άνδρες Κ23 με 27.24.

* Ο Αλκιβιάδης Ψυχός (ΓΣ Τρικάλων) ήταν νικητής στα 6χλμ. Ανδρών Κ20 με 20.50 και ακολούθησαν οι Αντώνης Ζαμπέλης (Κούρος Αίγινας0 και ο Νίκος Μπιλιανός (ΑΟ Πέλοψ) με 20.59 και 21.09, αντίστοιχα.

Ολες οι συμμετοχές:

10χλμ. Ανδρών

* 10ος Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου (Αθηνόδωρος) στα 10χλμ ανωμάλου με 35.07.4.

* 36ος Γιώργος Καλαπόδης (Ηραια) στα 10χλμ ανωμάλου με 37.49.3.

* 45ος Νίκος Γεωργίου (Αθηνόδωρος) στα 10χλμ ανωμάλου με 34.15.9.

* 52ος Χαρίτων Χαριτωνίδης (Αρίων) στα 10χλμ ανωμάλου με 39.28.5.

* 56ος Κωνσταντίνος Τσόλκας (Πέλοπας) στα 10χλμ ανωμάλου με 40.06.0

8χλμ. K23 Ανδρών

* 1ος Κωνσταντίνος Βεδούρας (Ολυμπιάδα) στα 8χλμ ανωμάλου με 27.24.1

* 9ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας) στα 8χλμ ανωμάλου με 28.47.8.

* 13ος Αλέξανδρος Σκούρτης (Ολυμπιάδα) στα 8χλμ ανωμάλου με 29.43.3.

* 17ος Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 8χλμ ανωμάλου με 29.38.2

* 19ος Θεόδωρος Βλάχος (Πέλοπας) στα 8χλμ ανωμάλου με 30.14.2.

* 22ος Γιώργος Ζαρκαδάκης (Πέλοπας) στα 8χλμ ανωμάλου με 30.58.8

* 25ος Γιάννης Ανεστόπουλος (Ολυμπιάδα) στα 8χλμ ανωμάλου με 31.34.0.

* 34ος Φώτιος Θεοδωρακόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 8χλμ ανωμάλου με 34.40.0

6χλμ. Κ20 Ανδρών

* 3ος Νίκος Μπιλιάνος (Πέλοπας) στα 6χλμ ανωμάλου με 21.09.1.

* 4ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας) στα 6χλμ ανωμάλου με 21.10.1.

* 11ος Ηλίας-Ορέστης Γεωργιάδης (Πέλοπας) στα 6χλμ ανωμάλου με 21.15.1.

* 47ος Σπύρος Γαλάνης (Φλόγα) στα 6χλμ ανωμάλου με 25.25.7.

* 24ος Κωνσταντίνος Κατσίκης (Πέλοπας) στα 6χλμ ανωμάλου με 23.16.0

* 44ος Νίκος Κατσικογιάννης (Αίολος) στα 6χλμ ανωμάλου με 24.59.3.

4χλμ. K18 Ανδρών

* 11ος Δημήτριος Σακαμπέτης (Πέλοπας) στα 4χλμ ανωμάλου με 14.12.5.

* 12ος Ευθύμιος Σταυρόπουλος (Αίολος) στα 4χλμ ανωμάλου με 12.14.3.

* 20ός Γιάννης Καρακάσης (Πέλοπας) στα 4χλμ ανωμάλου με 14.30.3.

* 49ος Γεράσιμος Μιχαλάκος (Πέλοπας) στα 4χλμ ανωμάλου με 15.23.3.

* 70ός Αλκιβιάδης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας) στα 4χλμ ανωμάλου με 15.47.09.

* 83ος Ηρακλής Σαματάς (Πέλοπας) στα 4χλμ ανωμάλου με 16.13.9.

* 97ος Γιώργος Μαρνέλης (Αθηνόδωρος) στα 4χλμ ανωμάλου με 16.37.5.

* 98ος Ευάγγελος Πλευρίτης (Αθηνόδωρος) στα 4χλμ ανωμάλου με 16.40.8.

* 103ος Δημήτριος Σωτηρόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 4χλμ ανωμάλου με 17.05.5.

3χλμ. Κ16 Αγόρια

* 4ος Χρήστος Αναγνωστόπουλος (Ακρος) στα 3χλμ ανωμάλου με 10.32.6.

* 9ος Δημήτριος Παναγόπουλος (Αθλόραμα) στα 3χλμ ανωμάλου με 10.56.6.

* 14ος Νίκος Απόκης (Αθλόραμα) στα 3χλμ ανωμάλου με 11.07.2

* 45ος Γιάννης Τρίγκας (Αθλόραμα) στα 3χλμ ανωμάλου με 11.56.7.

* 54ος Κυριάκος Αβραμίδης (Πέλοπας) στα 3χλμ ανωμάλου με 12.19.9.

* 86ος Νίκος Κόρδας (Αθλόραμα) στα 3χλμ ανωμάλου με 13.27.7.

* 87ος Δημήτριος Μπαύλος (Αθλόραμα) στα 3χλμ ανωμάλου με 13.31.2.

8χλμ. Γυναικών

* 31η Αρετή Αργυροπούλου (Κούρος) στα 8 χλμ ανωμάλου με 36.43.1.

* 33η Μαρία-Ελένη Κεπενού (ΑΕΚ)) στα 8 χλμ ανωμάλου με 36.58.8.

66χλμ. Κ23 Γυναικών

* 12η Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας) στα 6 χλμ ανωμάλου με 26.34.2.

* 26η Μεταξία Κοντογιάννη (Άτλας) στα 6 χλμ ανωμάλου με 30.47.9.

4χλμ. Κ20 Γυναικών

* 4η Ευγενία Πατσαλά (Πέλοπας) στα 4χλμ ανωμάλου με 15.28.8.

* 14η Αδαμαντία Σερεμέτη (Αρίων) στα 4χλμ ανωμάλου με 16.40.6.

* 18η Αποστολία Φραντζή (Αρίων) στα 4χλμ ανωμάλου με 16.58.3.

* 20ή Ευγενία Βαρβία (Πρωταθλητές Κομοτηνής) στα 4χλμ ανωμάλου με 17.04.4.

* 22η Νικολία Πολυδωροπούλου (Πέλοπας) στα 4χλμ ανωμάλου με 17.31.0.

* 24η Λυδία Σταυροπούλου (Αρίων) στα 4χλμ ανωμάλου με 17.31.0.

* 26η Ναταλία Νάσιου (Αρίων) στα 4χλμ ανωμάλου με 18.07.6.

* Εγκατέλειψε Ειρήνη Ταντάρου (Πέλοπας) στα 4χλμ ανωμάλου.

3χλμ. K18 Γυναικών

* 4η Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας) στα 3χλμ ανωμάλου με 11.54.4.

* 10η Κωνσταντίνα Σταυροπούλου (Αίολος) στα 3χλμ ανωμάλου με 12.11.8.

* 13η Καλλιόπη Πλατανίτη (Πέλοπας) στα 3χλμ ανωμάλου με 12.19.6.

* 15η Χρυσούλα Νιάχου (Κούρος) στα 3χλμ ανωμάλου με 12.23.5.

* 38η Ζωή Μουστάκα (Πέλοπας) στα 3χλμ ανωμάλου με 13.05.1.

* 42η Αγάπη Σκαπετοράχη (Αθηνόδωρος) στα 3χλμ ανωμάλου με 13.13.8.

* 80ή Βερονίκη Μιχαλιού (Αίολος) στα 3χλμ ανωμάλου με 15.00.0.

2χλμ. Κ16 Κορίτσια

* 33η Παρασκευή Κυριαζίδη (Άτλας) στα 2χλμ ανωμάλου με 8.55.7.

* 34η Αικατερίνη Οικονόμου (Αθλόραμα) στα 2χλμ ανωμάλου με 8.56.0.

* 38η Ισμήνη Μπουζάνη (ΓΣ Δύμης) στα 2χλμ ανωμάλου με 8.58.9.

* 42η Μαρία Κωτσιανίτη (Ολυμπιάδα) στα 2χλμ ανωμάλου με 9.03.2.

* 47η Χριστιάνα Ασπρούλια (Ολυμπιάδα) στα 2χλμ ανωμάλου με 9.08.9.

* 48η Μαριάνθη Σπαράκη (Ολυμπιάδα) στα 2χλμ ανωμάλου με 9.09.6.

* 62η Αριστέα Οικονόμου (Αθλόραμα) στα 2χλμ ανωμάλου με 9.30.0.

* 82η Αλεξάνδρα Ανδριοπούλου (Πέλοπας) στα 2χλμ ανωμάλου με 9.59.9.

* 88η Νεφέλη Κιτσάτη (Αθηνόδωρος) στα 2χλμ ανωμάλου με 10.07.8.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ: Πολλά συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Βεδουρά για την πρώτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου στην κατηγορία Κ23!!! Εξίσου πολλά συγχαρητήρια στους Αλεξανδρος-Διαμαντης Σκουρτης και Γιάννης Ανεστόπουλος που μαζί με τον Κωνσταντίνο έφεραν την Ολυμπιάδα στην δεύτερη θέση στην ομαδική βαθμολογία! Αξιέπαινη προσπάθεια και για αθλήτριες του Ανδρέα Ηλιόπουλου, Κωτσιαντη Μαρία, Σπαρακη Μαριλένα και Ασπρουλια Χριστιανα που μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες τερμάτισαν τον αγώνα στην κατηγορία Κ16

ΑΚΡΟΣ: Πρώτη συμμετοχή σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου στην Πύλη Τρικάλων και η καθόλα άψογη 4η θέση στην κατηγορία Κ16! Όπως λέμε πάντα "τα καλύτερα έρχονται...!"