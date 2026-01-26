Μεγάλες επιδόσεις στην ημερίδα κλειστού στίβου στου Λαδόπουλου

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου
Αρκετά μεγάλη συμμετοχή και καλές επιδόσεις καταγράφηκαν στην ημερίδα κλειστού στίβου που έγινε το Σάββατο και στην Πάτρα, απότην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου με τη συμμετοχή νεαρών αθλητών και αθλητριών.
Στα 60 μ., η γεννημένη το 2012 Αθανασία Τσαχλή του Άτλαντα Πατρών ήταν νικήτρια με 7.96, με την κατά ένα χρόνο νεαρότερή της Νικολίτσα Σαμίκου δεύτερη με 8.19 και τρίτη τη Νίκη Σταματοπούλου με 8.29.
Η μικρότερη ηλικιακά αθλήτρια, η εντυπωσιακή Αθανασία Τσαχλή (γεν. 2012), σημείωσε 7.96, επίδοση που την κατατάσσει στην 22η θέση όλων των εποχών στην Ελλάδα, 2η παγκορασίδα όλων των εποχών στην Αχαΐα, πίσω από το 7.95 της Γεωργίας Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα το 2023, 19η πανελλαδικά όλων των εποχών))
Στο αντίστοιχο αγώνισμα των Γυναικών, η Βασιλική Καντερέ πέτυχε 7.84.
Ο 17χρονος Νίκος Σαλιβέρος επικράτησε στα 60 μ. Ανδρών με 7.07, ενώ η Αθανασία Οικονομοπούλου ήταν πρώτη στα 60 μ. με εμπόδια κοριτσιών Κ18 με 8.89.
Στο ύψος, η 13χρονη Αριάδνη Αποστολάτου ξεχώρισε με άλμα στα 1,55 μ.
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.66
2 ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.56
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 2012 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.87
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΞΑ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.98
2 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΑΠΟΔΗ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.23
3 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΒΕΛΑ 2012 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.67
4 ΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ 2012 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.46
5 ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12.37
6 ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚ ΣΤΡΙΓΚΑ 2011 ΓΥΜΝ.ΑΚ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΕΛΙΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12.58
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.89
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΩΡΟΘ ΣΔΟΥΓΑ 2009 ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.06
3 ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2009 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.50
4 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10.36
5 ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ 2009 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 11.53
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΛΑΚΗΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" Κ20 ΑΝΔΡΩΝ 8.64
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.16
2 ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2004 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10.08
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 2012 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 1.60
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ 2013 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.55
2 ΜΕΛΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΟΥΚΑ 2013 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.50
3 ΡΑΦΑΕΛΑ ΤΑΣΟΥΛΑ 2011 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.40
3 ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.40
5 ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑ 2011 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.35
6 ΙΟΥΛΙΑ ΞΥΔΗ 2011 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.35
6 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.35
8 ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΣΚΟΥ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.35
9 ΑΝΙΑ ΔΑΜΟ 2012 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.30
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΗ 2007 ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1.55
2 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1.55
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙΠΗΣ 2001 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" ΑΝΔΡΩΝ 2.00
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" ΑΝΔΡΩΝ 1.95
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ 2009 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 ΑΝΔΡΩΝ 1.90
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 2007 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 1.85
5 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ 2009 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 1.75
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΑΝΤΕΛΗ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.75
2 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ 2011 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.63
3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΑΒΑΡΑ 2012 ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.54
4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.43
5 ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΔΑΒΑ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.38
6 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΟΥΚΑΙ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.37
7 ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 2013 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.32
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡ ΤΣΙΚΙΖΑ 2012 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.84
9 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2012 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.81
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 2013 ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.60
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 2013 ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ NM
ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΤΑ 2013 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ NM
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕΠΑ 2012 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ NM
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΠΟΤΟΥ 2013 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ NM
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ 2012 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 6.26
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 6.12
3 ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 5.63
4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΙΒΑΣ 2013 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 5.12
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 4.73
6 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 2012 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 4.63
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΝΑΚΑΣ 2012 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 4.55
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5.41
2 ΕΛΠΙΔΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ 2010 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5.13
3 ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ ΚΕΡΑΜΑ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5.09
4 ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΕΠΠΑ 2008 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.93
5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.93
6 ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΑ 2007 ΕΑΤ ΑΘΛΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.72
7 ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2004 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.71
8 ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.71
9 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 2010 ΑΜΣ ΠΝΟΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.48
10 ΔΑΝΑΗ ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2009 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.40
11 ΜΕΡΣΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 2008 ΓΥΜΝ.ΑΚ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΕΛΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.38
12 ΝΑΤΑΛΙΑ ΛΟΥΤΑ 2010 ΓΥΜΝ.ΑΚ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΕΛΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.02
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 2001 ΕΑΤ ΑΘΛΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 6.58
2 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 2009 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 6.58
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΛΑΚΗΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" ΑΝΔΡΩΝ 6.58
4 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 6.50
5 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙΠΗΣ 2001 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" ΑΝΔΡΩΝ 6.45
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΡΟΣ 2010 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 6.44
7 ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 5.94
8 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗ ΜΑΤΣΗΣ 2010 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 ΑΝΔΡΩΝ 5.67
9 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ 2000 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" ΑΝΔΡΩΝ 5.38
10 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1968 ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 4.95
11 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 4.43
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟ ΛΥΒΕΡΗΣ 2007 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΑΝΔΡΩΝ ΝΜ
60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ 2011 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.61
2 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 2011 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.62
3 ΑΝΘΙΜΟΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ 2011 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.67
4 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΩΜΟΣ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.72
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.78
6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΝΕΣ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.88
7 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.92
8 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.98
9 ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.98
10 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ 2012 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.00
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΗΣ 2011 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.07
12 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.30
13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 2012 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.34
14 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΑΚΗΣ 2012 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.44
15 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.77
16 ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΒΔΑΣ 2013 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.03
17 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.11
17 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.21
19 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 2012 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.70
ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 2011 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ DQ
ΟΡΦΕΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ DQ
60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΑΧΛΗ 2012 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7.96
2 ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΑΜΙΚΟΥ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.19
3 ΝΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 2012 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.29
4 ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.36
5 ΑΘΗΝΑ ΤΟΛΙΑ 2012 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.40
5 ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΟΛΕΑ 2011 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.40
7 ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΓΙΑ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.47
8 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΘΙΟΥ 2011 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.51
9 ΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.62
10 ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.68
11 ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.71
11 ΕΛΕΝΗ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ 2012 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.71
13 ΛΥΔΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.74
14 ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 2012 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.75
15 ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΩΡΑΙΤΗ 2011 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.77
15 ΛΥΔΙΑ ΖΥΓΟΥΡΑ 2011 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.77
17 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2012 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.78
18 ΜΕΤΑΞΙΑ ΓΑΛΑΝΗ 2013 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.79
19 ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.80
19 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.80
21 ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.86
21 ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 2011 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.87
23 ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.90
23 ΗΛΙΑΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ 2013 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.00
25 ΜΑΡΙΑ ΞΗΡΟΥ 2011 ΑΜΣ ΠΝΟΗ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.01
26 ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΣΙΠΟΛΙΤΗ 2012 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.03
27 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΖΟΧΙΟΥ 2013 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.07
27 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.08
29 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 2012 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.08
30 ΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.13
30 ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΙΑΤΡΟΥ 2012 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.13
32 ΑΘΗΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.15
33 ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΡΦΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.17
34 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΛΗΡΑ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.18
35 ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΣΚΟΥ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.21
36 ΗΛΙΔΑ ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΖΕΡΒΑ 2012 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.23
37 ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΡΟΥΛΗ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.26
38 ΜΙΚΑΕΛΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.28
38 ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.28
40 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΑΜΑΛΕΚΟΥ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.33
41 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΝΑΝΟΥ 2013 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.34
41 ΑΛΗΘΙΝΗ ΡΟΖΗ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.34
43 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.35
44 ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.39
45 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.40
45 ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2012 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.40
47 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.42
48 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΒΡΑΝΟΥ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.44
49 ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΗ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.48
50 ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΖΑΓΑΡΗ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.49
50 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΤΣΑΥΤΗ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.49
52 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΛΜΟΥ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.52
53 ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΥ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.55
54 ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.57
55 ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΑΛΑΟΥΝΗ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.60
56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΧΡΙΛΑ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.72
57 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.77
58 ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΡΤΖΑΝΗ 2013 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.81
59 ΕΛΠΙΔΑ ΒΕΡΖΕΛΙΩΤΗ 2012 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.98
59 ΕΡΙΑΛΝΤΑ ΚΟΡΤΣΑΡΙ 2013 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.98
61 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΗΓΑ 2011 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.02
62 ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΙΤΕΛΙΟΥ 2013 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.13
63 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 2011 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.75
64 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ 2012 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.79
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΛΩΛΗ 2012 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ DQ
60 M ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ 2009 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.08
2 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 7.19
3 ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ 2009 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.20
4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.22
5 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ 2009 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 7.23
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 7.41
7 ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΠΑΠΠΑΣ 2007 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.48
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΚΟΣ 2009 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 ΑΝΔΡΩΝ 7.53
9 ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣ 2008 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΔΡΩΝ 7.60
9 ΣΚΕΡΝΤΙ ΜΠΕΚΙΡΑΙ 2009 ΓΣ ΔΥΜΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.60
11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΩΤΗΣ 2008 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 7.61
12 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ 2008 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 7.64
13 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΛΗΣ 2008 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 7.65
14 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2008 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ ΑΝΔΡΩΝ 7.66
15 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 2009 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ ΑΝΔΡΩΝ 7.67
16 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 2003 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.76
16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 7.76
18 ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΗΣ 2010 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΔΡΩΝ 7.77
19 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ 2006 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" ΑΝΔΡΩΝ 7.80
20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 7.84
21 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗ ΜΑΤΣΗΣ 2010 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 ΑΝΔΡΩΝ 7.95
22 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ 2009 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 7.96
23 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΣΗΣ 2003 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΔΡΩΝ 8.14
24 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ 2000 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" ΑΝΔΡΩΝ 8.18
25 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2010 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 8.19
26 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 ΑΝΔΡΩΝ 8.24
27 ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 8.33
60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΤΕΡΕ 2007 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7.84
2 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7.95
3 ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΡΒΑ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.01
4 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 2009 ΓΣ ΔΥΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.03
5 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΡΣΑΜΗ 2006 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.09
6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.24
7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΩΡΟΘ ΣΔΟΥΓΑ 2009 ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.26
8 ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ 2010 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.39
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΡΙΩΝΗ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.45
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ 2010 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.491
11 ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΖΩΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ 2010 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.493
12 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 2009 ΑΜΣ ΠΝΟΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.51
13 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΑ 2009 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.57
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΟΥ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.65
15 ΜΥΡΤΟ ΣΕΡΑΙΝΑ 2010 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.71
16 ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ ΚΕΡΑΜΑ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.73
17 ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΡΥΠΟΔΗ 2009 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.78
17 ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.78
19 ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΑΚΙΝΗ 2010 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.96
20 ΝΙΚΗ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2010 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.11
21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 2010 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.25
22 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΕΡΡΟΥΝΑΙ 2008 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.46
23 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΙΕΡΑΚΕΑ 2009 ΑΓΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2025 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.83
24 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ 2009 ΑΓΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2025 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10.42
60 M ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ 2009 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.07
2 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 7.15
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.16
4 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ 2009 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 7.26
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 7.55
60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΤΕΡΕ 2007 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7.86
2 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 2009 ΓΣ ΔΥΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.08
3 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΡΣΑΜΗ 2006 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.10
4 ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ 2010 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.42
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ 2010 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.60
