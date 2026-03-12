Φειδιππίδης Αχαΐας: Εγγραφές για τον Ημιμαραθώνιο

Η ώρα για το μεγάλο εαρινό δρομικό γεγονός της Πάτρας, τον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, πλησιάζει και οι ομαδικές εγγραφές του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) "Φειδιππίδης" συνεχίζονται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι ομαδικές εγγραφές του Συλλόγου έχουν ήδη ξεπεράσει τις 130 για τους αγώνες των 21.1χλμ, 10χλμ και 5χλμ, ενώ διανύουμε την τελευταία εβδομάδα των εγγραφών, κάτι που υποδηλώνει ότι ο αριθμός των μελών του Σ.Μ.ΑΧ. "ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ" που θα συμμετάσχουν στον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας θα πλησιάσει ή και θα ξεπεράσει ακόμα τον περσινό αριθμό ρεκόρ των 173 τερματισμών

Το Δ.Σ. του «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ» έχει εξασφαλίσει από την οργανωτική επιτροπή της διοργάνωσης ειδικά ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ για τις ομαδικές εγγραφές που θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος και προσκαλεί τα μέλη του να συμμετέχουν μαζικά, όπως συμβαίνει σε κάθε αγώνα που γίνεται στην περιοχή μας, αλλά και «οικογενειακά» στους αγώνες των 21.1χλμ, των 10χλμ και των 5χλμ, μεταφέροντας στους δρόμους της Πάτρας το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας και του "ευ αγωνίζεσθαι" που διέπει το Σύλλογο και τα μέλη του.

Οι ομαδικές εγγραφές των μελών του Σ.Μ.ΑΧ. "ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ" ολοκληρώνονται την Κυριακή 15/3 και οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο email του Συλλόγου [email protected] ή τηλεφωνικά στους Αντώνη Κατσίκη (τηλ. 6906750495) και Παναγιώτη Μητρούλια (6983501401-VIBER) μέχρι αυτή την ημερομηνία.

Για την καλύτερη προετοιμασία των δρομέων που θα λάβουν μέρος στον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας, το Δ.Σ. του «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ», συνδύασε τη μηνιαία κυριακάτικη ομαδική προπόνηση του Συλλόγου, με ανοικτή ομαδική προπόνηση την Κυριακή 8/3, στο παραλιακό μέτωπο της Πάτρας, όπου συμμετείχαν περισσότερα από 25 μέλη και φίλοι του Συλλόγου.

Οι δρομείς εκμεταλλεύτηκαν το ηλιόλουστο κυριακάτικο πρωϊνό και έτρεξαν σε μικρά «γκρουπ» πάνω στη διαδρομή του αγώνα, από την Πλαζ του ΕΟΤ μέχρι και το Γλαύκο, απόσταση από 8 μέχρι και 20 χιλιόμετρα, ανάλογα με την απόσταση (21.1χλμ, 10χλμ και 5χλμ) που έχουν εγγραφεί να συμμετάσχουν στις 29/3.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου απευθύνει κάλεσμα στους δρομείς της πόλης - και όχι μόνο - που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο οργανωμένο σύλλογο δρομέων, να γίνουν μέλη του Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ», ενός εκ των βασικών πυλώνων του δρομικού κινήματος της Χώρας, και μέσα από τις ομαδικές προπονήσεις, τους αγώνες, τις εκδρομές, τις ενημερωτικές ημερίδες και τις λοιπές δραστηριότητες που οργανώνει ο «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» να κάνει την ενασχόληση του με το τρέξιμο πιο ενδιαφέρουσα, πιο εξωστρεφή και πιο οργανωμένη, ενώ παράλληλα μέσα από το ομαδικό πνεύμα και τη δρομική παρέα να φτάσει ακόμα μακρύτερα, βάζοντας ως απώτερο στόχο τον τερματισμό σε έναν Μαραθώνιο.