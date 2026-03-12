Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Στην Κρήτη με τον Ιδομενέα Γαλατά

Για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β’ εθνικής κατηγορίας ανδρών χάντμπολ η αήττητη ομάδα στο πρωτάθλημα της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας θα ταξιδέψει στα Χανιά, όπου το Σάββατο στις 3:30 μ.μ. θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα της πόλης, Ιδομενέα Γαλατά στο Ε.Α.Κ. Χανίων.

Η Ακαδημία των Σπορ της Πάτρας δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμένων αθλητών και θα παρουσιαστεί στον αγώνα σύσσωμη με όλους τους αθλητές της.

Η προετοιμασία για τον αγώνα στα Χανιά συνεχίζεται κανονικά όλη την βδομάδα στο κλειστό γυμναστήριο Κ. Πετρόπουλος στο Κουκούλι και ο προπονητής Γιάννης Παπαγιαννόπουλος τονίζει για την αναμέτρηση:

"σεβόμενοι την ομάδα των Χανίων και των αθλητών της για την χαντμπολική ιστορία που έχουν και γνωρίζοντας ότι παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη δυναμική ως γηπεδούχοι, για αυτό και θα τους αντιμετωπίσουμε σαφώς με σοβαρότητα και υποψιασμένοι. Μπορεί να είμαστε αήττητοι στο πρωτάθλημα και να έχουμε κερδίσει όλα τα ντέρμπυ μέχρι τώρα, αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι και ούτε επιτρέπω στους αθλητές μου να είναι αλαζόνες και να αγωνίζονται χαλαρά. Είναι εύκολο να βρίσκεσαι στα ψηλά, αλλά εύκολα κάνεις το στραβοπάτημα και τα χάνεις όλα.

Όλη την βδομάδα δουλεύουμε πως θα αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες των αθλητών του Ιδομενέα και στόχος μας είναι εδώ που έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα να διατηρήσουμε το αήττητο και η ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα για να επανέλθει στην Α2 εθνική κατηγορία ανδρών".

Η αποστολή της Πατρινής ομάδας θα ταξιδέψει στα Χανιά το Σάββατο αεροπορικώς.

Η βαθμολογία μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα με την ομάδα της Πάτρας να έχει μια αγωνιστική λιγότερη (στην Πάτρα με τον Δία Μοσχάτου) έχει ως εξής:

1. Π.Ο.Κ. Έσπερος Καλλιθέας………….23

2. Ακαδημία των Σπορ Πάτρας……….22

……………………………………………………….

3. Ολυμπιακός Κερατσινίου……………21

4. Α.Ο. Πολιτεία …………………………….21

5. Α.Σ.Ο.Δ. Ασπρόπυργος.………………15

6. Ιδομενέας Γαλατά ……………………..11

7. Α.Σ. Ηλιούπολης…………………………10

8. Πολυνίκης Ναυπλίου………………….5

9. Δίας Μοσχάτου-Ταύρου…………….4

10. Πήγασος Κυψέλης ……………………..0

Για την 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών χάντμπολ η ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας δεν θα αγωνιστεί αυτή την βδομάδα μιας και έχει ρεπό.