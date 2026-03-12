Σχολικό πρωτάθλημα πινγκ πονγκ στην Πάτρα: Βάθρο για το ΓΕΛ Καστριτσίου

Με το αγώνισμα του ομαδικού κύλησε χθες 11/03 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας η πρώτη μέρα στο Πανελλήνιο Σχολικό πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης Λυκείων σχολικού έτους 2025-2026.

Στους μαθητές κατέκτησε την πρωτιά το 2ο Γενικό Λύκειο Νέας Σμύρνης Ομήρειο. Προχώρησε από τη θέση του 1ου φαβορί. Στο φινάλε του προγράμματος είχε συναρπαστικό τελικό διάρκειας 2,5 ωρών με το Γενικό Λύκειο Καστριτσίου, που έληξε 3-2. Στις μαθήτριες το 2ο Γενικό Λύκειο Χίου ήταν επίσης 1ο φαβορί και επανέλαβε την επιτυχία του 2025 στη Φλώρινα. Στον τελικό κατέβαλλε το 1ο Γενικό Λύκειο Ταύρου με 3-0.

Υπεύθυνοι της διοργάνωσης είναι η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) και η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας. Στην εναρκτήρια μέρα βρίσκονταν επί ώρες στο ΣΕΦ ο πρόεδρος της ΕΦΟΕπΑ Παναγιώτης Τζόβολος και το μέλος του διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Κατερίνα Σπανού, που βοήθησαν οργανωτικά κι έκαναν και τις απονομές των επάθλων.

Οι Πανελλήνιοι Αγώνες Λυκείων συνεχίζονται από το πρωί με το απλό και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 13/03. Στο συγκεκριμένο αγώνισμα υπάρχει και ο πολύ μεγάλος όγκος των αθλητών και αθλητριών. Θυμίζουμε ότι στο απλό έχουν δηλώσει συμμετοχή 563 μαθητές και 56 μαθήτριες.

Μετά από πολύ καιρό το ομαδικό του Σχολικού πρωταθλήματος αφορούσε και στα δύο φύλα. Από την αρχή εφαρμόστηκε το νοκ άουτ σύστημα. Με ταμπλό των «16» και 11 ομάδες στα αγόρια, με ταμπλό των «8» και 7 ομάδες στα κορίτσια. Άλλη μια χρονιά επίσης, μετείχαν και αθλητές με μεγάλες πανελλήνιες διακρίσεις ή και συμμετοχές στις εθνικές ομάδες, που κράτησαν ψηλά το αγωνιστικό επίπεδο.

Στο ομαδικό μαθητών το 2ο ΓΕ.Λ. Νέας Σμύρνης Ομήρειο έφτασε στο χρυσό μετάλλιο με συνολικά τρεις νίκες. Στον τελικό έκαμψε πολύ δύσκολα με 3-2 το 2ο φαβορί, το ΓΕ.Λ. από το Καστρίτσι.

Αναλυτικά η εξέλιξη του τελικού 2ο ΓΕ.Λ. Ν. Σμύρνης - ΓΕ.Λ. Καστριτσίου 3-2:

Μαρκ Στάφφορντ-Σβίκερτ - Αναστάσιος Φουσέκης 2-3 (11-13, 11-3, 11-8, 6-11, 9-11)

Κώστας Φάκαρος - Γιώργος Γιώτης 3-0 (12-10, 11-7, 11-4)

Γιάννης-Αχιλλέας Σαρηγιάννης/Φάκαρος - Μιλτιάδης Τσέπης/Αν. Φουσέκης 3-1 (10-12, 14-12, 11-5, 11-3)

Στάφφορντ-Σβίκερτ – Γιώτης 2-3 (8-11, 9-11, 11-9, 11-4, 7-11)

Φάκαρος – Φουσέκης 3-0 (11-7, 11-8, 11-7)

Στην πρωταθλήτρια ομάδα αγωνίστηκε και ο Φίλιππος Τζανετής. Τέταρτο αθλητή είχε και το ΓΕ.Λ. Καστριτσίου, τον Στάθη Κονιδάρη.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν το 2ο ΓΕ.Λ. Αλίμου με τους Ματθαίο Ζαχαριουδάκη, Γιώργο Κατσιέρη, Ηλία Τσώνη και το 2ο ΓΕ.Λ. Πεύκης με τους Δημήτρη Γεωργαλλίδη, Αναστάσιο Κυριαζόπουλο, Νίκο Αλεξανδρόπουλο και Κωνσταντίνο Αλεξανδρόπουλο.

Στο ομαδικό μαθητριών πήρε το χρυσό μετάλλιο το 2ο ΓΕ.Λ. Χίου, που είχε ξεκάθαρα υπέρ του και τα προγνωστικά. Στον τελικό επιβλήθηκε του 1ου ΓΕ.Λ. Ταύρου Χρήστος Τσολακίδης (νούμερο 2 του αγωνίσματος) με 3-0.

Αναλυτικά η εξέλιξη του τελικού 2ο ΓΕΛ Χίου – 1ο ΓΕΛ Ταύρου 3-0:

Βασιλική Μπουλά – Άλκηστις Κασίμη 3-0 (11-7, 11-8, 11-6)

Άντζελα Νούρε – Άννα Παγάνη 3-0 (11-6, 12-10, 11-6)

Δέσποινα Παντελογιάννη/Νούρε – Ρεβέκκα Μήνα/Κασίμη 3-2 (11-8, 8-11, 11-6, 11-13, 11-9)

Στη σύνθεση της δευτεραθλήτριας ομάδας ήταν και η Ηλιάνα Σιδερίδη.

Την 3η θέση μοιράστηκαν το 2ο ΓΕ.Λ. Πεύκης με τις Αριάδνη Γεωργαλλίδη, Αφροδίτη Μαρούλη και Ελιάνα Ντουλάι και το Ιδιωτικό Ισότιμο Λύκειο Κολλέγιο Αθηνών με τις Αλεξάνδρα Κοντογιάνννη, Δάφνη Νικολοπούλου και Αναστασία Κορδώση.