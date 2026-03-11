Ασημένιο μετάλλιο η Ακαδημία Πέλοπος Πατρών

Οι Γιώργος Στεφανίδης και ΠαναγιώτηςΠαπανδρεόπουλος κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Μπόουλινγκ δυάδων ανδρών που διεξήχθη στο Βόλο 6-8 Μαρτίου.

Η Πατρινή δυάδα έχοντας προκριθεί άνετα στις 24 μέσα από 85 δυάδες από όλη την Ελλάδα, έδωσε το παρών στο Βόλο για μια ακόμα κατάκτηση μεταλλίου καθώς το 2023 είχε κατακτήσει πάλι στο Βόλο την 3η θέση.

Στην πρώτη φάση με υπομονή και συγκέντρωση σημείωσαν 2452 κορίνες και κλείδωσαν μια θέση στη 12αδα.

Στο δρόμο για την 8άδα αντιμετώπισαν το δύδιμο από τη Θεσσαλονίκη σαρώνοντάς τους με 917-822. Έπειτα είχαν εύκολο έργο απέναντι στη δυάδα απο τον ΑΣΜ Λαρισας που συνέτριψαν με 840-729.

Στους ημιτελικούς βρέθηκαν απέναντι στους αθλητές του Μέγα Αλέξανδρου οι οποίοι αντιστάθηκαν αλλά δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν με τους Πατρινούς να πηγαίνουν στο μεγάλο τελικό.

Σε ένα τελικό όπου όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, η Πατρινή δυάδα πίεσε πολύ αλλά δεν κατάφερε να λυγίσει τους Μοντσενίγο Λ. και Ρορό Στ. της ΑΕΚ κατακτώντας έτσι άξια τη 2η θέση.

Ο Α.Σ. Ακαδημία Πέλοπος Πατρών είναι ένας σύλλογος εκπροσωπεί εδώ και 20 χρόνια την πόλη μας επάξια στο χώρο του bowling με μεγάλες επιτυχίες τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο με αθλητές της μέλη των Εθνικών ομάδων.