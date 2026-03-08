Ιράν: Ανησυχία για την επιστροφή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου, που δεν τραγούδησε τον Εθνικό ύμνο

Η εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν αντιμετωπίζει την αβέβαιη προοπτική της επιστροφής στην πατρίδα, μετά την ήττα με 2-0 από τις Φιλιππίνες που έβαλε τέλος στην πορεία της στο Κύπελλο Ασίας Γυναικών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας της στο Κύπελλο Ασίας Γυναικών η εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν προέβη σε στάση διαμαρτυρίας, η οποία ωστόσο προκάλεσε αντιδράσεις πίσω στην πατρίδα τους.

Συγκεκριμένα, οι παίκτριες του Ιράν αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο στην πρεμιέρα της αγωνιστικής κόντρα στη Νότια Κορέα, ενώ στο ματς που ακολούθησε κόντρα στην Αυστραλία τραγούδησαν τον ύμνο τον οποίο συνόδευσαν με έναν στρατιωτικό χαιρετισμό, κίνηση που ερμηνεύτηκε ως εξαναγκασμός.

Πριν από τον αγώνα με τις Φιλιππίνες, και πάλι η ομάδα τραγούδησε τον εθνικό ύμνο και οι παίκτρεις έκαναν στρατιωτικό χαιρετισμό.

Αμέσως μετά τον αγώνα με τη Νότια Κορέα, όπου δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο, η κρατική τηλεόραση του Ιράν τις χαρακτήρισε «προδότριες», λέγοντας ότι η ομάδα αποτελεί «το αποκορύφωμα της ντροπής», επειδή αυτό συνέβη λιγότερο από 48 ώρες μετά τη δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ακόμα, δεν είναι γνωστό πώς ή πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν οι παίκτριες του Ιράν στη χώρα τους, δεδομένου του πολέμου και των φόβων ότι το καθεστώς θα μπορούσε να τις συλλάβει.

Οι δηλώσεις που φιλοξενήθηκαν στην κρατική τηλεόραση του Ιράν σήμαναν συναγερμό FIFPRO Asia/Oceania η οποία εξέφρασε έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια των γυναικών.