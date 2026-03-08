Ιράν: Ανησυχία για την επιστροφή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου, που δεν τραγούδησε τον Εθνικό ύμνο

Έντονες είναι οι ανησυχίες για την ασφάλεια των παικτριών της εθνικής ομάδας του Ιράν στην πατρίδα τους. Χαρακτηρίστηκαν “προδότριες” από την ιρανική τηλεόραση
Η εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν αντιμετωπίζει την αβέβαιη προοπτική της επιστροφής στην πατρίδα, μετά την ήττα με 2-0 από τις Φιλιππίνες που έβαλε τέλος στην πορεία της στο Κύπελλο Ασίας Γυναικών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας της στο Κύπελλο Ασίας Γυναικών η εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν προέβη σε στάση διαμαρτυρίας, η οποία ωστόσο προκάλεσε αντιδράσεις πίσω στην πατρίδα τους.
Συγκεκριμένα, οι παίκτριες του Ιράν αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο στην πρεμιέρα της αγωνιστικής κόντρα στη Νότια Κορέα, ενώ στο ματς που ακολούθησε κόντρα στην Αυστραλία τραγούδησαν τον ύμνο τον οποίο συνόδευσαν με έναν στρατιωτικό χαιρετισμό, κίνηση που ερμηνεύτηκε ως εξαναγκασμός.
Πριν από τον αγώνα με τις Φιλιππίνες, και πάλι η ομάδα τραγούδησε τον εθνικό ύμνο και οι παίκτρεις έκαναν στρατιωτικό χαιρετισμό.
Αμέσως μετά τον αγώνα με τη Νότια Κορέα, όπου δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο, η κρατική τηλεόραση του Ιράν τις χαρακτήρισε «προδότριες», λέγοντας ότι η ομάδα αποτελεί «το αποκορύφωμα της ντροπής», επειδή αυτό συνέβη λιγότερο από 48 ώρες μετά τη δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Ακόμα, δεν είναι γνωστό πώς ή πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν οι παίκτριες του Ιράν στη χώρα τους, δεδομένου του πολέμου και των φόβων ότι το καθεστώς θα μπορούσε να τις συλλάβει.
Οι δηλώσεις που φιλοξενήθηκαν στην κρατική τηλεόραση του Ιράν σήμαναν συναγερμό FIFPRO Asia/Oceania η οποία εξέφρασε έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια των γυναικών.
Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις παίκτριες του Ιράν έκανε και ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί.
Αναλυτικά, έγραψε:
«Τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών του Ιράν βρίσκονται υπό σημαντική πίεση και συνεχιζόμενες απειλές από την Ισλαμική Δημοκρατία. Ως αποτέλεσμα της θαρραλέας πράξης πολιτικής ανυπακοής τους, όταν αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του σημερινού καθεστώτος, αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση που επιστρέψουν στο Ιράν.
Καλώ την αυστραλιανή κυβέρνηση να διασφαλίσει την ασφάλειά τους και να τους παράσχει κάθε απαραίτητη υποστήριξη».
Αντίστοιχα, ο γενικός εισαγγελέας της Αυστραλίας, Τζούλιαν Λίζερ, κάλεσε την κυβέρνηση να προσφέρει άσυλο στην ιρανική ομάδα. «Την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας πρέπει να σταθούμε στο πλευρό των γυναικών ανάμεσά μας», δήλωσε την Κυριακή. «Γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν διατυπωθεί σοβαρές απειλές εναντίον της θαρραλέας γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν που αγωνίζεται στην Αυστραλία. Δεδομένων αυτών των απειλών, τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να λάβουν άσυλο αν το επιθυμούν. Η αυστραλιανή κυβέρνηση δεν πρέπει να κάνει τα στραβά μάτια στον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν αυτές οι γυναίκες».
Παραμένει ασαφές τι βοήθεια μπορεί ή θα προσφέρει η κυβέρνηση στις παίκτριες. Την Κυριακή η υπουργός Εξωτερικών, Πένι Γουόνγκ, απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις για το αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε επικοινωνήσει με κάποια από τις παίκτριες.
Ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αυστραλίας (Socceroos), Κρεγκ Φόστερ, κάλεσε τη FIFA και την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αυστραλίας να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους για την προστασία της ασφάλειας των παικτριών.
«Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να διασφαλίζονται για όλους τους αθλητές κατά τη διάρκεια των αγώνων», έγραψε στο X. «Τα δικαιώματα όλων των αθλητών πρέπει να αποτελούν την ύψιστη προτεραιότητα ανά πάσα στιγμή. Σύμφωνα με την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της FIFA, η ασφάλεια όλων των παικτών υπερισχύει των πρωτοκόλλων μιας εθνικής ομοσπονδίας, είτε κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά είτε σε άλλη περίπτωση.
»Αυτό απαιτεί πάντα ατομική επιλογή των παικτών και όχι συλλογικές αποφάσεις ή επιβαλλόμενες εντολές. Δεδομένων των δημόσιων απειλών ως απάντηση στις προστατευόμενες ενέργειες της γυναικείας ομάδας του Ιράν, οι ανησυχίες για την ασφάλειά τους είναι δικαιολογημένες και επείγουσες».
Δώδεκα ιρανικές κοινοτικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν στείλει επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, εκφράζοντας «σοβαρές ανησυχίες» για την ομάδα.
