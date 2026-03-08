Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Έγραψε ιστορία με τρίτη σερί νίκη η Μαρινάκου, νικητής με ρεκόρ αγώνα ο Μπιτάδος

Οι νικητές του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας Η αυλαία άνοιξε με τη μεγάλη και απαιτητική διαδρομή του Ημιμαραθωνίου, όπου πρωταγωνιστές αναδείχθηκαν ο Παναγιώτης Μπιτάδος (ΟΣΦΠ) και η Αναστασία Μαρινάκου.

Η διοργάνωση, που αποτελεί το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που διεξάγεται αποκλειστικά εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, συγκέντρωσε περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες, οι οποίοι έλαβαν μέρος στις τέσσερις διαδρομές του 14ου Ημιμαραθωνίου.

Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας μετέτρεψε για ακόμη μια χρονιά το κέντρο της πρωτεύουσας σε μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, καθώς χιλιάδες δρομείς κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης, τιμώντας παράλληλα και την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Ο Μπιτάδος κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο του πανελληνιονίκη, σημειώνοντας μάλιστα νέο ρεκόρ αγώνα, ενώ η Μαρινάκου πανηγύρισε την τρίτη της νίκη στον θεσμό, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της.

«Ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας για μένα. Έδωσα την ψυχή μου για να μπορέσω να τερματίσω και φυσικά είμαι ευχαριστημένη που κέρδισα. Μου βγήκε η κούραση από τους αγώνες και, μόλις με πέρασε η Μελίσσα, πίστευα ότι δεν θα τερματίσω αυτόν τον αγώνα, αλλά τελικά όλα καλά. Την Τρίτη αναχωρώ για προετοιμασία στα Πυρηναία. Μετά από έναν μήνα έχω έναν αγώνα στη Γαλλία με τον προπονητή μου, Σταύρο Καρρέ», δήλωσε η Αναστασία Μαρινάκου.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Παναγιώτης Μπιτάδος δήλωσε:

«Ήταν ο πρώτος μου δρομικός αγώνας. Προέρχομαι από το τρίαθλο. Χάρηκα πολύ που έτρεξα για πρώτη φορά στην Αθήνα. Η μόνη μου επαφή με αγώνα δρόμου ήταν πέρυσι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου, όπου και κέρδισα. Αυτό μας έδωσε κίνητρο με τον προπονητή μου, Σταύρο Καρρέ, να βάλουμε στόχο αυτό τον αγώνα και βγήκε η επίδοση, μάλιστα με ρεκόρ αγώνα.

Είναι εντυπωσιακό να τρέχεις στο σπίτι σου, πολύ ωραίο συναίσθημα. Με βοήθησε πολύ ο κόσμος στη διαδρομή. Ο επόμενος αγώνας μου θα είναι στο Λανθαρότε της Ισπανίας σε σπριντ τρίαθλο 3 χλμ. Ο μεγάλος μου στόχος είναι η πρόκριση στο τρίαθλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες».