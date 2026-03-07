Ο ΝΟΠ έχασε στην Αθήνα και από τον Υδραϊκό με 19-6

Παραμένει προτελευταίος στον Β2 όμιλο
Με 10 παίκτες του να σκοράρουν , ο Υδραϊκός επικράτησε 19-6 του ΝΟ Πατρών στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας σε αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Α1 πόλο League ανδρών.
Τέσσερα τέρματα σημείωσε ο Γιώργος Καλαϊτζής και τρία ο Ιορδάνης-Οδυσσέας Μασμανίδης.
ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών αραμένει προτελευταίος στον Β2 όμιλο
O Φίλιππος Αντίοχος σημείωσε δυο τέρματα για την αχαϊκή ομάδα που προηγήθηκε 3-2 στο πρώτο οκτάλεπτο αλλά ο τυπικά γηπεδούχος πέρασε μπροστά 7-3 στο ημίχρονο με επί μέρους 5-0 στο β’ οκτάλεπτο. Συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς και στο β΄ μέρος όπου είχε επί μέρους σκορ 7-1.
ΥΔΡΑΪΚΟΣ-ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 19-6
Οκτάλεπτα: 2-3, 5-0, 5-2, 7-1
Οι συνθέσεις, τα γκολ, τα στατιστικά, η διακύμανση, όλα τα αναλυτικά στοιχεία ΕΔΩ.
Διαιτητές: Ανδρέας Κατσώνης, Αλέξανδρος Χατζηγούλας
Αλυτάρχης: Λάμπρος Μιχαηλίδης
Ο Π. Τουντόπουλος
