Ο ΝΟΠ έχασε στην Αθήνα και από τον Υδραϊκό με 19-6

Με 10 παίκτες του να σκοράρουν , ο Υδραϊκός επικράτησε 19-6 του ΝΟ Πατρών στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας σε αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Α1 πόλο League ανδρών.

Τέσσερα τέρματα σημείωσε ο Γιώργος Καλαϊτζής και τρία ο Ιορδάνης-Οδυσσέας Μασμανίδης.

ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών αραμένει προτελευταίος στον Β2 όμιλο

O Φίλιππος Αντίοχος σημείωσε δυο τέρματα για την αχαϊκή ομάδα που προηγήθηκε 3-2 στο πρώτο οκτάλεπτο αλλά ο τυπικά γηπεδούχος πέρασε μπροστά 7-3 στο ημίχρονο με επί μέρους 5-0 στο β’ οκτάλεπτο. Συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς και στο β΄ μέρος όπου είχε επί μέρους σκορ 7-1.

ΥΔΡΑΪΚΟΣ-ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 19-6

Οκτάλεπτα: 2-3, 5-0, 5-2, 7-1

Οι συνθέσεις, τα γκολ, τα στατιστικά, η διακύμανση, όλα τα αναλυτικά στοιχεία ΕΔΩ.

Διαιτητές: Ανδρέας Κατσώνης, Αλέξανδρος Χατζηγούλας

Αλυτάρχης: Λάμπρος Μιχαηλίδης