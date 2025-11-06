Παναιγιάλειος - Παναχαϊκή: Αντίπαλοι για 44η φορά

Αν θελήσει κανείς να επιλέξει τις κατά τεκμήριο ιστορικότερες ποδοσφαιρικές ομάδες του Νομού Αχαΐας, προφανώς θα επιλέξει την Παναχαϊκή και ακολούθως τον Παναιγιάλειο, που ετοιμάζονται για μία ακόμα αναμέτρηση στην ιστορία τους, για το 61ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής (9/11, 3μ.μ. Δημοτικό Αιγίου).

Οι δύο τους είναι οι κορυφαίες ομάδες, διαχρονικά, στο Αχαϊκό ποδόσφαιρο ποδόσφαιρο, άλλωστε είναι και οι μόνες με συμμετοχή στην Α' Εθνική. Και σίγουρα το παλμαρέ τους περιλαμβάνει πολύ περισσότερες διακρίσεις από ότι των υπολοίπων ιστορικών ομάδων του Νομού (Ολυμπιακός, Θύελλα, Πάτραι, Πατραϊκός, Αχαϊκή, Άρης κλπ).

Ως το (εκτός Πάτρας, αχαϊκό) αντίπαλον δέος της Παναχαϊκής ο Παναιγιάλειος, «φρόντισε» κάμποσες φορές να την δυσκολέψει, το μαρτυρά τούτο η προϊστορία των μεταξύ τους αγώνων.

Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως μετά από ένα επεισοδιακό παιχνίδι, το 1958, ο Παναιγιάλειος κατάφερνε (με γκολ του Σοφιανού) να προσπεράσει την αντίπαλό του και να γίνει αυτός η πρώτη ομάδα της Αχαΐας που συμμετείχε στην Α' Εθνική.

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Συνολικά οι δύο ομάδες έχουν παίξει μέχρι σήμερα σε 43 επίσημα παιχνίδια, για την Α' Εθνική, τη Β' Εθνική, τη Γ' Εθνική, το Κύπελλο Ελλάδας και το τοπικό πρωτάθλημα της Α' ΕΠΣ Αχαϊας (και σε κάμποσα φιλικά). Δηλαδή δεν έχουν παίξει ποτέ στη Δ' Εθνική, στο Κύπελλο ΕΠΣΑ, στο Κύπελλο Ερασιτεχνών και φυσικά στις «μικρές» τοπικές κατηγορίες της ΕΠΣΑ (κι ούτε να παίξουν).

Σε αυτά τα 43 παιχνίδια η Παναχαϊκή έχει 26 νίκες και ο Παναιγιάλειος 7, ενώ 10 ματς έληξαν ισόπαλα. Τα γκολ είναι 64-34 υπέρ της Παναχαϊκής. Ανά διοργάνωση έχουμε (με πρώτη την Παναχαϊκή, Ν-Ι-Η γκολ): Α' Εθνική: 2-2-1 και 5-4 γκολ. Β' Εθνική: 10-4-4 και 22-15. Γ' Εθνική: 4-2-2 και 13-7. Κύπελλο Ελλάδας: 2-1-0 και 6-3. Α' ΕΠΣΑ: 8-1-1 και 19-6.

ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΣΑ

Το πρώτο επίσημο παιχνίδι των δύο ομάδων δόθηκε στις 22 Μαρτίου 1931, για το τοπικό πρωτάθλημα της Α' ΕΠΣΠ. Η Παναχαϊκή νίκησε με 1-0, με γκολ του Παναγιωτόπουλου στο 47'. Σύμφωνα με τις εφημερίδες της εποχής: Στο 10' του β' ημιχρόνου τραυματίσθηκε ο τερματοφύλακας Βετούλης και τον αντικατέστησε ο Γκίκας, ενώ απουσίαζε ο Μπελλιές. Καλύτερος των κυνηγών ο Παναγιωτόπουλος και μετ' αυτόν ο Σκληβανιώτης. Οι Διγγόλης και Πολίτης διστακτικοί στις ενέργειές των. Τρεις οι μέσοι Τσεκινόπουλος, Πρελορέντζος (καλύτερος του γηπέδου), Κωστομοίρης. Αμυνα Γκίκας και Σπηλιωτόπουλος. Τερματοφύλακας Βετούλης.

Οι δύο ομάδες έπαιξαν και το 1939 (10 Δεκεμβρίου), παιχνίδι που είχε άδοξο τέλος, καθώς διεκόπη 10 λεπτά πριν το τέλος, λόγω επεισοδίων των οπαδών του Παναιγιαλείου (σύμφωνα με τις εφημερίδες της εποχής).

Επόμενη αναμέτρηση για το τοπικό, στις 12/5/1940, με την Παναχαϊκή να νικά 1-0 με γκολ του Τσίρου, προς το τέλος του αγώνος!

Την περίοδο 1945 - 1946, η Παναχαϊκή νικάει 1-0 στο Αίγιο (3 Φεβρουαρίου, διαιτητής ο Αθηναίος Σακκούλας), ενώ το παιχνίδι του β' γύρου στην Πάτρα (14/4/1946) λήγει ισόπαλο 2-2 (διαιτητής ο Αθηναίος Βατίστας, μέχρι το 75´το σκορ ήταν 0-2).

Το 1947 (18/2) η Παναχαϊκή επικρατεί στο Αίγιο με 3-2, ενώ στην Πάτρα πετυχαίνει ευρεία νίκη με 6-0 (το παιχνίδι έγινε στις 8 Ιουνίου στα Προσφυγικά).

Το 1956, ο Παναιγιάλειος επικρατεί με 1-0 (Χρυσανθόπουλος 10'), ενώ το παιχνίδι στην Πάτρα (είχε προγραμματιστεί για τις 15/1) δεν έγινε.

* Εκείνη την περίοδο στο τοπικό πρωτάθλημα, οι δύο αντίπαλοι ήσαν οι πιο εμπορικές ομάδες. Η Παναχαϊκή σε 14 αγώνες (εντός κι εκτός) έκοψε 13.398 εισιτήρια (μ.ο. 957) και ο Παναιγιάλειος σε 12, 12.049 εισιτήρια (1.004 μ.ο.).

* Την περίοδο 1956-1957 οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στον τελικό για την ανάδειξη του υπερπρωταθλητή της ΕΠΣΠ, σε διπλούς αγώνες. Στις 9 Δεκεμβρίου η Παναχαϊκή νίκησε 2-1 στο Αίγιο (τα γκολ της Χρυσανθόπουλος - Αποστολόπουλος, έπαιξαν οι: Δρουγούτης, Νικολάτος, Βουλγαράκης, Γιαννιώτης, Πατρώνης, Κακκαβάς, Αποστολόπουλος, Αντωνάτος, Βεργίνης, Κοτσαμανίδης, Χρυσανθόπουλος), ενώ στις 16/12 νίκησε και στην Πάτρα με 1-0 (Κοτζαμανίδης).

ΤΑ ΜΠΑΡΑΖ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΕΘΝΙΚΗ

Σε επίπεδο εθνικών διοργανώσεων, η πρώτη τους αναμέτρηση έγινε την περίοδο 1957-1958, με τον νικητή να παίρνει μέρος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα (η αντίστοιχη Α' Εθνική). Πρώτος αγώνας στο Αίγιο (1/12/1957), 1-1 το αποτέλεσμα (το γκολ της Παναχαϊκής ο Κακκαβάς), ενώ στις 8/12, στην Πάτρα, η Παναχαϊκή νίκησε 1-0 (Γιαννόπουλος) και πήρε το εισιτήριο για τα τελικά.

Καθοριστική ήταν η επόμενη περίοδος, 1958-1959. Οι δύο ομάδες διεκδίκησαν, όπως και το 1958, τη συμμετοχή τους στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, που ήδη είχε ονομαστεί Α' Εθνική. Από μία νίκη πέτυχαν, αναπόφευκτα έγινε και τρίτο παιχνίδι στο ουδέτερο Μεσολόγγι, όπου ο Παναιγιάλειος νίκησε 2-0 με γκολ του συγχωρεμένου Λάκη Σοφιανού και πήρε την πρόκριση για την Α' Εθνική. Εγινε η πρώτη ομάδα της Αχαΐας που το κατόρθωνε, αφήνοντας την Παναχαϊκή στη Β' Εθνική, μέχρι το 1969...

Οι τρεις αγώνες:

23-11-1958 Αίγιο Παναιγιάλειος - Παναχαϊκή 1-0 (40' Καλίτσης). Κόπηκαν 6.695 εισιτήρια.

2-12-1958 Πάτρα Παναχαϊκή - Παναιγιάλειος 3-0 (10', 70' Ζιέμης, 80' Γιαννόπουλος). Διατέθηκαν 8.260 εισιτήρια!

7-12-1958 Μεσολόγγι Παναιγιάλειος - Παναχαϊκή 2-0 (17', 41' Σοφιανός). Διαιτήτευσε ο Διαμαντόπουλος.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Θεοδώρου, Μαμάσης, Νικολαίδης, Τσέλος, Μακρής, Κορνηλάκης, Αγγελίνας, Καλίτσης, Σοφιανός, Μαργαρίτης, Ξένος.

ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ: Δουργούτης, Κεκκάτος, Κορίκης, Γιανιώτης, Πατρώνης, Κολιοβούρδας, Αντωνάτος, Γιαννόπουλος, Ζιέμης, Βεργίνης, Φαρμάκης.

ΣΤΗ Β' ΕΘΝΙΚΗ

Τα παιχνίδια των δύο κορυφαίων ομάδων της Αχαΐας στη Β' Εθνική. Αναλυτικά:

- 17-12-1961 (προκριματική φάση) Παναχαϊκή - Παναιγιάλειος 2-0 (Βεργίνης, Γεωργιάδης).

- 27-12-1961 (προκριματική φάση) Παναιγιάλειος - Παναχαϊκή 0-2 (α.α.). Ο Παναιγιάλειος είχε νικήσει 2-1, αλλά μηδενίστηκε).

- 21-1-1962 (τελική φάση) Παναιγιάλειος - Παναχαϊκή 1-0 (Αγανιάν).

- 14-3-1962 (τελική φάση) Παναχαϊκή - Παναιγιάλειος 1-2 (Εμμανουηλίδης - Γιαννούλος, Παπαδόπουλος).

- 23-11-1966 Παναιγιάλειος - Παναχαϊκή 1-1 (Αλέφαντος - Λεγάτος).

- 8-3-1967 Παναχαϊκή - Παναιγιάλειος 1-0 (Καρτερουλιώτης). Ο αγώνας έγινε το πρωί της Κυριακής λόγω της παρέλασης του Καρναβάλου το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις εφημερίδες, το ματς είχε τραγική κατάληξη εξ αιτίας ενός πρωτάκουστου γεγονότος. Συγκεκριμένα ο ορισθείς διαιτητής κ Μένανδρος τό'σκασε στο ημίχρονο και κλήθηκε να διαιτητεύσει ο αναπληρωτής του κ. Γαβριηλίδης. Οι παίκτες και οι παράγοντες του Παναιγιάλειου θεώρησαν το γεγονός στημένο, και αποχώρησαν από το γήπεδο, με συνέπεια τη διακοπή του αγώνα.

- 24-1-1982 Παναχαϊκή - Παναιγιάλειος 2-1 (2 Χαρδαλιάς - Εσπινόζα). Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από τη συμμετοχή 3 πρώην "κοκκινόμαυρων" στον Παναιγιάλειο (Πλιάτσικας, Καραμανλής, Δαβουρλής), που αποδοκιμάστηκαν.

- 13-6-1982 Παναιγιάλειος - Παναχαϊκή 1-2 (Λιάτος - Σπανοσωτηρόπουλος, Παπαγιαννόπουλος).

- 15-11-1970 Παναιγιάλειος - Παναχαϊκή 1-2 (Πλέσσας 63' - Παππάς 2, Δαβουρλής 44').

- 21-3-1971 Παναχαϊκή - Παναιγιάλειος 1-1 (Παππάς 55' - Σταυριανέας 86').

2013-2014

Στην Πάτρα, στις 17-11-2013 η Παναχαϊκή αν και έμεινε με 10 παίκτες από το 40΄, μετά την αποβολή με δεύτερη κίτρινη του Κοκκίνη, κατάφερε να νικήσει με 2-0 με γκολ των Πλέγα 28' και Κοντογουλίδη 90'.

Στις 23 Φεβρουαρίου 2014 ο Παναιγιάλειος πέτυχε θριαμβευτική νίκη, καθώς επικράτησε με το ευρύ 4-0 στο τοπικό ντέρμπι με την Παναχαϊκή για την 21η αγωνιστική στη Football League. Να σημειωθεί ότι το παιχνίδι ξεκίνησε με 45 λεπτά καθυστέρηση, καθώς οπαδοί των Αιγιωτών έστησαν μπλόκο στο πούλμαν των Πατρινών! Το 1-0 πέτυχε στο 35' ο Μπούνας, ενώ στο 48' ο Μπουρλάκης σημείωσε το 2-0. Στο 74' ο Ατματσίδης ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 3-0, ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 80ό λεπτό ο Ουρτάδο. Η σύνθεση των Αιγιωτών:

Παναιγιάλειος (Νίκος Κουρμπανάς): Ανδρούτσος, Σανδραβέλης, Ακπαρίδης, Γκουτσούλιας, Ιωάννου, Ουρτάδο (84' Γ. Παπαδόπουλος), Κοιλιάρας, Νάστος, Μπουρλάκης (60' Χρυσοφάκης), Μπούνας, Ατματζίδης (81' Σταμόγιαννος).

2014-2015

* Ισόπαλο 1-1 έληξε το αχαϊκό ντέρμπι μεταξύ του Παναιγιάλειου και της Παναχαϊκής στο Αίγιο (22-12-2014). Αποβλήθηκε ο Νίκος Τζημογιάννης στο 87ο λεπτό. Η Παναχαϊκή προηγήθηκε στο 3' με τον Μαρουκάκη, ενώ ο Παναιγιάλειος ισοφάρισε με τον Πολ Ουρτάδο στο 27'

* Η ρεβάνς στην Πάτρα έγινε στις 18 Μαρτίου 2015 κι έληξε ισόπαλη 0-0.

2015-2016

Δύο «διπλά» ο απολογισμός των μεταξύ τους αναμετρήσεων!

* Παναχαϊκή - Παναιγιάλειος 0-1 στις 7-12-2015 (Σπίνουλας στο 83').

* Παναιγιάλειος - Παναχαϊκή 0-1 στις 17-4-2016 (46' Ρουμπάτος).

Την περίοδο 2017-2018, στο παιχνίδι του Α' γύρου η Παναχαϊκή νίκησε με 2-0 με γκολ στο 69΄ του Λουμπαρδέα και στο 90' με εκπληκτική ενέργεια του Φωτάκη, ενω στο Αίγιο επικράτησε με 2-1.

ΣΤΗ Γ' ΕΘΝΙΚΗ

2007-2008

Οι δύο κορυφαίες ομάδες του Αχαΐκού ποδοσφαίρου, βρίσκονται για πρώτη φορά στη Γ' Εθνική. Το πρώτο παιχνίδι έγινε στην Πάτρα (11-11-2007), όπου η Παναχαϊκή πήρε τη νίκη με 2-1 (Νταλάκας 13', Παπαδημητρίου 68' - Νουτσκόφσι 77'), ενώ στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου στο Αίγιο (23-4-2008), οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 3-2 (Κόρμπος 26', Νουτσκόφσκι 32', 48' πεν. - Σάμαρης 38', Τεγούσης 58').

2009-2010

Παναιγιάλειος - Παναχαϊκή 1-4 (Αποσκίτης 56' - Ρόμαντσουκ 49', 90'+4, Κυβελίδης 70', Παπαποστόλου 84') Παναχαϊκή - Παναιγιάλειος 0-0. 2010-2011 Παναιγιάλειος - Παναχαϊκή 1-2 (Στάικος 28' - Kαραγιάννης 41', Κοιλιάρας 76'). Παναχαϊκή - Παναιγιάλειος 0-0.

2021-2022

Παναχαϊκή - Παναιγιάλειος 2-0 (Λιμάτσι 32', Καρακλάιτς 73')

Παναιγιάλειος-Παναχαϊκή 1-1 ( 17' Σκούτας- 37' Καρακλάιτς)

ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αν και τα στοιχεία δεν είναι πλήρη (τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του '60), δύο φορές έχουν συναντηθεί οι δύο ομάδες στο Κύπελλο Ελλάδας, την περίοδο 1946-1947 και 2001-2002.

1946-1947 Προκριματική φάση της διοργάνωσης, στο πλαίσιο της Περιφέρειας Πατρών. Β΄ φάση, 1η αγωνιστική: Παναχαϊκή - Παναιγιάλειος: 2-1.

* Στις 8 Αυγούστου 2001, στο Αίγιο η Παναχαϊκή νίκησε 3-0 με γκολ που πέτυχαν οι Φ. Παπαδόπουλος 19', Επαλέ 59', Κομπαγιάσι 70' (1.840 εισιτήρια), ενώ στις 26-8-2001 στην Πάτρα, ο Παναιγιάλειος νίκησε, αλλά χωρίς αντίκρισμα (1-2): Φ. Παπαδόπουλος 89' - Π. Καρανικόλας 13', Μπαϊάνο 67' (923 εισιτήρια).

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Kαλοκαίρι του 1932 και οι δύο ομάδες κλείνουν φιλικό, για τις 31 Ιουλίου στο Αίγιο. Κινητοποίηση των πατρινών, που μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον έφορο της ΠΓΕ, Ρήγα Φεραίου 86. Το παιχνίδι διακόπτεται (!) στο β' ημίχρονο (2-1 ο Παναιγιάλειος), αφού είχαμε συμπλοκές. Οι εφημερίδες έγραφαν: Στο β' ημίχρονο ο Γκίκας μαρκάρισε σκληρά αντίπαλο κυνηγό. Ολόκληρος ο παρακολουθών τον αγώνα κόσμος επετέθη κατά των παικτών της ΠΓΕ. Τραυματίσθηκε ο Μουχτής και νοσηλεύεται εν αφασία στο Δημοτικό Νοσοκομείο Αιγίου. Πολλοί άλλοι παίκτες μολωπίσθησαν. Κατόπιν τούτου η ομάς ανεχώρησε του γηπέδου υπό την προστασίαν της αστυνομίας. Τα γεγονότα αυτά εμποιούν αηδίαν. Η υπεροχή του Παναιγιαλείου οφείλεται κυρίως εις την γελοίαν σύνθεσιν της επιθετικής γραμμής της ΠΓΕ. Σύμφωνα με Αιγιώτη ρεπόρτερ όταν κτύπησε ο παίκτης του Παναιγιαλείου, μπήκε στο γήπεδο ο αδελφός του και εράπισε τον Γκίκα και ακολούθως εισήλθαν και οι υπόλοιποι. Καταδικάζει τα επεισόδια διότι εστέρησαν από τον Παναιγιάλειο από μία περιφανή νίκη. Αλλά προ ετών είχε τραυματισθεί παίκτης του Παναιγιαλείου και είχε μείνει στο Νοσοκομείο δύο μήνες και οι παίκτες της Παναχαϊκής παίζουν πολύ σκληρά.

* Aπό το φιλικό παιχνίδι του 1932, πέρασαν επτά χρόνια για να ξαναπαίξουν οι δύο ομάδες φιλικό παιχνίδι. Στις 20/1/1939, στην Πάτρα, ο Παναιγιάλειος νικάει 4-2. 3.000 οι θεατές, από τους οποίους 100 Αιγιώτες με επικεφαλής τον Δήμαρχο. Διαιτητής ο Παντελάκης από την Αθήνα. Από λάθη του τερματοφύλακα δύο από τα γκολ που δέχτηκε η Παναχαϊκή.

* Λίγες μέρες μετά, στις 26 Φεβρουαρίου οι δύο ομάδες ξαναπαίξουν στο Αίγιο (200 πατρινοί στους θεατές). Η Παναχαϊκή έπαιξε με τους: Αυγερινός, Γκίκας, Σπηλιωτόπουλος, Ατόλικο, Πάσκουα, Κάβουρας, Λούης, Γιαννακόπουλος, Γκινόπουλος, Καπάτος, Καταπόδης. Διαιτητής ο Μπατίστας.

Το ρεπορτάζ των εφημερίδων της εποχής αναφέρει: «Πολύ καλή η φιλοξενία της διοίκησης των γηπεδούχων, τερμάτισε μια πολύχρονη ψυχρότητα στις σχέσεις των δυο συλλόγων. Η Παναχαϊκή είχε πέντε χρόνια να αγωνιστεί στο Αίγιο».

* Νέο φιλικό των δύο ομάδων δόθηκε το καλοκαίρι του 2007, στις 22 Αυγούστου στο Αίγιο όπου η Παναχαϊκή επικράτησε με 3-1 (Κόρμπος 43' - Παπαδημητρίου 27', Παπουτσής 44', Γκάτσης 48').

* Τελευταίο φιλικό, στο γήπεδο της Παναχαϊκής, τον Απρίλιο του 2012, που έληξε ισόπαλο 1-1.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

* Ετος ίδρυσης: 1891

* Συμμετοχές στην Α' Εθνική: 30 (1953-1954, 1956, 1957, 1958, 1970, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1985, 1986, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003).

* Συμμετοχές στην Β' Εθνική: 32 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1996, 1967, 1968, 1969, 1971, 1982, 1984, 1987, 1989, 1990, 1995, 1999, 2004, 2005, 2006, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 2020, 2021, 2023, 2024, 2025).

* Συμμετοχές στη Γ' Εθνική: 8 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2017, 2022, 2026).

* Συμμετοχές στη Δ' Εθνική: 0.

* Συμμετοχές στην Ευρώπη: 2 (μέχρι τους "32" -β' γύρος- του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ το 1973-'74, 1ος γύρος Κύπελλο Ιντερότο το 1996-'97).

* Συμμετοχές στο Κύπελλο Ελλάδας: 77 (μέχρι τα ημιτελικά το 1979 και το 1997).

* Συμμετοχές στην Α' ΕΠΣΑ: 33 (1924, 1925, 1926, 1927, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1940, 1941, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962).

* Συμμετοχές στη Β' ΕΠΣΑ: 0.

* Συμμετοχές στη Γ' ΕΠΣΑ: 0.

* Πρωταθλήτρια Α' Εθνικής: 0 (μέχρι την 4η θέση το 1973)

* Πρωταθλήτρια Β' Εθνικής: 5 (1969, 1971, 1982, 1984, 1987).

* Πρωταθλήτρια Γ' Εθνικής: 1 (2017).

* Πρωταθλήτρια Δ' Εθνικής: 0.

* Πρωταθλήτρια Α' ΕΠΣΑ: 16 (1924, 1925, 1929, 1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1949, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962).

* Πρωταθλήτρια Β' ΕΠΣΑ: 0.

* Πρωταθλήτρια Γ' ΕΠΣΑ: 0.

* Κυπελλούχος ΕΠΣΑ: 2 (1943, 1947).

* Υπερπρωταθλήτρια ΕΠΣΑ: 0.

* Ελληνες διεθνείς παίκτες: 9 (Αντωνάτος, Δαβουρλής, Μιχαλόπουλος, Στραβοπόδης, Γεωργακόπουλος, Κουρμπανάς, Γεωργάτος, Κατσουράνης, Σάμαρης).

* Ρεκόρ εισιτηρίων: 18.378 (με τον Ολυμπιακό το 1977).

* Εμπορικότερο παιχνίδι εκτός έδρας: 60.976 εισιτήρια (με τον Ολυμπιακό στο «ΟΑΚΑ» το 1988)

Έχει κατακτήσει το Κύπελλο ΟΠΑΠ 1972

* Διευκρίνιση: Οπου 1959, εννοείται η ποδοσφαιρική περίοδος 1958-’59, όπου 2008 η περίοδος 2007-’08 κ.ο.κ.



ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ

* Ετος ίδρυσης: 1927

* Συμμετοχές στην Α' Εθνική: 7 (1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966).

* Συμμετοχές στη Β' Εθνική: 20 (1962, 1967, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1982, 1983, 2000, 2001, 2002, 2003, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

* Συμμετοχές στη Γ' Εθνική: 20 (1969, 1976, 1977, 1978, 1979, 1984, 1985, 1996, 1997, 1998, 1999, 2008, 2010, 2011, 2013, 2019, 2022, 2024, 2025, 2026).

* Συμμετοχές στη Δ' Εθνική: 16 (1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2021).

* Συμμετοχές στην Ευρώπη: 0

* Συμμετοχές στο Κύπελλο Ελλάδας: 50 (μέχρι τα ημιτελικά το 1960 και το 1981).

* Συμμετοχές στην Α' ΕΠΣΑ: 24 (1931, 1932, 1933, 1940, 1941, 1946, 1947, 1951, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1968, 1969, 1975, 1976, 1977, 1989, 2020, 2023).

* Συμμετοχές στη Β' ΕΠΣΑ: 2 (1934, 1948).

* Συμμετοχές στη Γ' ΕΠΣΑ: 0.

* Πρωταθλητής Α' Εθνικής: 0 (μέχρι την 4η θέση το 1973)

* Πρωταθλητής Β' Εθνικής: 1 (1962).

* Πρωταθλητής Γ' Εθνικής: 0.

* Πρωταθλητής Δ' Εθνικής: 4 (1995, 2007, 2009, 2012).

* Πρωταθλητής Α’ ΕΠΣΑ: 4 (1969, 1976, 1977, 1989, 2024)

* Πρωταθλητής Β’ ΕΠΣΑ: 1 (1948).

* Πρωταθλητής Γ’ ΕΠΣΑ: 0.

* Κυπελλούχος ΕΠΣΑ: 3 (1937, 1994, 2007). Δύο φορές φιναλίστ (1976, 2019).

* Υπερπρωταθλητής Αχαΐας: 1 (2008). Μία φορά φιναλίστ (2009).

* Ρεκόρ εισιτηρίων: Με τον Ολυμπιακό το 1964, 14.119 εισιτήρια

* Εμπορικότερο παιχνίδι εκτός έδρας: 21.832 εισιτήρια (με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκη» το 1965)