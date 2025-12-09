Champions League: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1 - Οι ερυθρόλευκοι πέρασαν νικηφόρα απ' την Αστάνα!

Ένα πανέξυπνο γκολ του Ζέλσον Μάρτινς... ξεπάγωσε τον Ολυμπιακό, που πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό Champions League.

Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι στην παγωμένη Αστάνα και διατήρησαν ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες κυριάρχησαν ολοκληρωτικά στην Astana Arena, δημιούργησαν μεγάλες και κλασικές ευκαιρίες, είχαν τρία δοκάρια, έπαιξαν σχεδόν... μονότερμα την ομάδα απ' το Καζακστάν και θα μπορούσαν να έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα με μια ευρύτερη νίκη στις αποσκευές τους...

Πήραν όμως το βασικό ζητούμενο που ήταν η παρθενική νίκη έπειτα από έξι αγωνιστικές στη διοργάνωση προκειμένου να τα παίξουν όλα για όλα στα δύο τελευταία παιχνίδια απέναντι σε Λεβερκούζεν (εντός) και Άγιαξ (εκτός). O Ολυμπιακός έφτασε τους πέντε βαθμούς στη League Phase καθώς είχε και δύο ισοπαλίες με την Πάφο και την Αϊντχόφεν...

Η εικόνα του ματς

Ο Ολυμπιακός απείλησε για πρώτη φορά στην αναμέτρηση μόλις στο τρίτο λεπτό του αγώνα με το σουτ του Τσικίνιο να φεύγει άουτ. Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν με επιθετική διάθεση στο ματς και στο 7' ο Ποντένσε έβγαλε ωραία στον Ελ Κααμπί, όμως η κεφαλιά του Μαροκινού έφυγε ψηλά. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μεγάλη στιγμή στο 18ο λεπτό για να ανοίξουν το σκορ, αλλά ο Αναρμπέκοφ απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Ελ Κααμπί σε κόρνερ. Τρία λεπτά μετά ο Μαροκινός φορ σκόραρε από κοντά, όμως το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ στον Τσικίνιο.

Ο Ολυμπιακός ήταν συνεχώς στην επίθεση και στο 22ο λεπτό είχε νέα μεγάλη ευκαιρία για το 0-1 με τον Αναρμπέκοφ να αποκρούει εντυπωσιακά τη μπάλα στο δυνατό σουτ του Ελ Κααμπί εκτός περιοχής. Στο 28' ο Τσικίνιο απείλησε ξανά με σουτ εκτός περιοχής που δεν βρήκε όμως τον στόχο. Επτά λεπτά αργότερα ο Τσικίνιο έπιασε ένα εντυπωσιακό τακουνάκι που δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Αλμάτι, μετά από σέντρα του Ροντινέι από τα δεξιά. Μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους ο Ολυμπιακός πίεσε τα καρέ των Καζάκων και έψαχνε ένα γκολ, αλλά χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η Αλμάτι από πλευράς της δεν σημείωσε καμία τελική στο πρώτο ημίχρονο και δεν απείλησε την εστία του Τζολάκη.

Στα πρώτα λεπτά της επανάληψης η Καϊράτ Αλμάτι μπήκε καλύτερα στο ματς και είχε την πρώτη της τελική στο 51' με κεφαλιά του Ζορζίνιο που ήταν άστοχη. Ο Ολυμπιακός απείλησε στο 60' με τον Αναρμπέκοφ να διώχνει με υπερένταση το σουτ του Τσικίνιο λίγο έξω από την περιοχή. Τρία λεπτά μετά η Αλμάτι είχε νέα καλή στιγμή, αλλά το σουτ του Εντμίλσον κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κυκλοφορούσαν καλά την μπάλα, αλλά τους έλειπε η τελική πάσα για να βρούμε κάποιο γκολ. Στη συνέχεια ο Βάσκος τεχνικός προσπάθησε να ανακατέψει την... τράπουλα, ρίχνοντας στο ματς Ταρέμι και Στρεφέτσα. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει τελικά το πολυπόθητο γκολ που έψαχνε με τον Μαρτίνς να σκοράρει με πανέξυπνο πλασέ στην κλειστή γωνία του ανίκητου Αναρμπέκοφ για το 0-1 των φιλοξενούμενων στο 73ο λεπτό του αγώνα.

Οι Πειραιώτες συνέχισαν δυνατά στη συνέχεια και τρία λεπτά αργότερα ο Ταρέμι έφτασε μια... ανάσα από το 0-2, όμως ο τερματοφύλακας της Αλμάτι και το αριστερό του δοκάρι του στέρησαν το γκολ. Αμέσως μετά οι Ερυθρόλευκοι είχαν νέα τεράστια διπλή ευκαιρία, αλλά Ελ Κααμπί και Ταρέμι δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα από θέσεις... βολής. Οι Πειραιώτες ήταν πολύ επικίνδυνοι στην επίθεση και στο 79' είχαν νέο δοκάρι μετά από πάσα του Ταρέμι και σουτ του Ελ Κααμπί στο οριζόντιο δοκάρι του Αναρμπέκοφ που είχε επαφή και με την μπάλα.

Στο 90' ο τερματοφύλακας της Αλμάτι απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Στρεφέτσα σε κόρνερ, ενώ λίγο νωρίτερα ο Ελ Κααμπί σε κενή εστία σημάδεψε το δοκάρι του Καζάκου -το τρίτο δοκάρι για τους Πειραιώτες. Μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης το σκορ δεν άλλαξε και έτσι ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στην League Phase του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται πλέον στην 26η θέση της συνολικής κατάταξης με 5 βαθμούς, ενώ η Καϊράτ έμεινε 35η με μόλις έναν πόντο.

Καϊράτ Αλμάτι (Ράφαελ Ουραζμπακτίν): Αναρμπέκοβ, Σιρομπόκοβ, Σόροκιν, Ταπάλοβ (62? Τουγιακμπάϊεβ), Μάτα, Γκλέιζερ, Μπαϊμπέκ (82? Κασαμπουλάτ), Ρικαρντίνιο (46? Ζορζίνιο), Μρινσκίι, Ζάρια (46? Γκρομίκο), Εντμίλσον (82? Στανόγιεβ).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε (84? Γκαρθία), Μουζακίτης, Τσικίνιο (62? Ταρέμι), Μαρτίνς, Ποντένσε (62? Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί.