Η Νάπολη Πατρών έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της- ΦΩΤΟ

Με επιτυχία και μπροστά σε πολύ κόσμο στέφθηκε η εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας για την Νάπολη Πατρών μπιτς σόκερ το απόγευμα της Δευτέρας στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Η φετινή εκδήλωση ήταν σημαδιακή για την πατρινή ομάδα μπιτς σόκερ, έχοντας κατακτήσει το πρώτο της πρωτάθλημα σε Πανελλήνιο επίπεδο.

Οι άνθρωποι της ομάδας βράβευσαν φορείς, χορηγούς και ΜΜΕ για την στήριξή τους στην προσπάθεια που καταβάλλει, ενώ ακολουθεί τον προσεχή Μάιο το 7ο τουρνουά, που θα τιμήσει τη μνήμη του Σπύρου Αβράμη.

Ανάμεσά τους και ο αθλητικός συντάκτης του www.thebest.gr, Tασσος Σταθόπουλος