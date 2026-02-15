Γέμισε η Ελλάδα Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, ΑΕΚ κι άλλες ομάδες!

Mε τον όρο brand name (εμπορική ονομασία) ορίζουμε το μοναδικό όνομα που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μιας εταιρείας, ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, επιτρέποντάς του να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.

Και όσο μεγαλύτερο είναι το προϊόν, τόσο πιο αναγνωρίσιμο και το brand name. Ειδικά στον χώρο του Αθλητισμού όπου τα [οικονομικα] μεγέθη είναι τεράστια, η δημοφιλία στα ύψη, τα οικονομικά συμφέροντα διαρκώς αυξανόμενα!

Ένα καλό κριτήριο για να ορίσουμε το μέγεθος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας -στην Ελλάδα εν προκειμένω- είναι τα οικονομικά της στοιχεία, τα τρόπαια και οι διακρίσεις, η δημοφιλία της κλπ.

Ειδικά ως προς την δημοφιλία οι παράμετροι είναι πολλοί: Εισιτήρια, εμπορική εκμετάλλευση - πώληση προϊόντων, ακόμα δε και το πόσοι σύλλογοι έχουν επιλέξει το όνομά της!

Και με αυτό το στοιχείο θα καταπιαστούμε ευθύς αμέσως.

Πόσα δηλαδή σωματεία στην Ελλάδα έχουν επιλέξει το όνομα Ολυμπιακός; Πόσα λέγονται ΑΕΚ ή Παναθηναϊκός;

Οι πρώτοι που έσπευσαν να ψάξουν σχετικά ήταν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Και η έρευνα απέδωσε 139 ομάδες στην Ελλάδα με το σχετικά όνομα, ενώ υπάρχουν επίσης πολλοί ΠΑΟ χωρίς τριφύλλι, πολλά «Πράσινα πουλιά» και επίσης 63 στο εξωτερικό!

Όλα αυτά στο βιβλίο του δημοσιογράφου Άγγελου Σκλαβουνάκη με τίτλο «Τα βλέπω όλα πράσινα»: Το ξέρατε ότι σε απόμακρους καταυλισμούς Ινδιάνων ζουν ιθαγενείς που δοξάζουν τον Σύλλογο Μεγάλο; Ποιος άραγε υποψιαζόταν πως κάποτε είχαν «φυτρώσει» τριφύλλια στην καρδιά του Πειραιά; Σε πόσα χωριά και κωμοπόλεις κλοτσάνε την μπάλα ομάδες που τιμούν την ονομασία του Παναθηναϊκού; Το βιβλίο «Τα βλέπω όλα πράσινα» καταγράφει την ιστορία των σωματείων που συνδέονται, με οποιονδήποτε πιθανό ή απίθανο τρόπο, με τον Παναθηναϊκό.

Θυμίζουμε πως στην Πάτρα, ένας Παναθηναϊκός - ομάδα γειτονιάς, ο Παναθηναϊκός Σκαγιοπουλείου που μετονομάστηκε σε Πατραϊκός, διέσωσε την ιστορική Παναχαϊκή το 2005, όταν φαλίρισε αγωνιστικά και οικονομικά.

Στην Ελλάδα, το όνομα Παναθηναϊκός ανήκει πρωτίστως στον ιστορικό Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο (Π.Α.Ο.), ο οποίος ιδρύθηκε το 1908 και εδρεύει στην Αθήνα.

Ωστόσο, πέρα από τον κεντρικό σύλλογο της Αθήνας, το όνομα χρησιμοποιείται και από άλλα σωματεία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, ομάδες που φέρουν το όνομα Παναθηναϊκός μεταξύ πολλών άλλων, είναι:

• Παναθηναϊκός Ηρακλείου: Ιστορική ερασιτεχνική ομάδα ποδοσφαίρου στην Κρήτη (συμμετέχει στις διοργανώσεις της Ε.Π.Σ. Ηρακλείου).

• Παναθηναϊκός Καλαμάτας: Ερασιτεχνικός σύλλογος που αγωνίζεται στα τοπικά πρωταθλήματα της Μεσσηνίας.

• Ερασιτεχνικές Ομάδες & Ακαδημίες: Υπάρχουν ορισμένα ακόμη τοπικά σωματεία σε διάφορα χωριά ή δήμους (π.χ. παλαιότερα υπήρχε ο Παναθηναϊκός Χανίων), καθώς και πολυάριθμες ακαδημίες που λειτουργούν υπό το δίκτυο των «Σχολών Ποδοσφαίρου Παναθηναϊκού» σε όλη την επικράτεια.

Ακολούθως καταγράφηκε ένα νέο κεφάλαιο, αυτή τη φορά στο βιβλίο του Νίκου Αγγελίδη, «Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου», που αποτελεί μια λεπτομερή καταγραφή, όλων των αθλητικών σωματείων που ονομάζονται ΑΕΚ ή φέρουν ως έμβλημα τους τον δικέφαλο αετό…

Δυσεύρετα αρχεία εφημερίδων από το 1924 και αφηγήσεις παλιών, φέρνουν στο φως στοιχεία άγνωστα μέχρι σήμερα στο ευρύ κοινό…

Η επίμονη έρευνα που κράτησε πέντε ολόκληρα χρόνια μας ταξιδεύει σε κάθε σημείο του πλανήτη μέχρι την Ινδία και τον Παναμά, όπου και εκεί υπάρχουν… η ΑΕΚ και ο δικέφαλος.

Έναυσμα για την καταγραφή όλων των ομάδων που λέγονται ΑΕΚ ή έχουν έμβλημα τον δικέφαλο αετό, αποτέλεσε μια φωτογραφία της δεκαετίας του '80. Ήταν η ΑΕΚ Μπελογιάννη, η ομάδα του ελληνικού χωριού έξω από την Βουδαπέστη, που δημιουργήθηκε από πολιτικούς πρόσφυγες και πήρε το όνομά του από την ηρωική αυτή μορφή

Στην Ελλάδα και την Κύπρο, κάθε περιοχή έχει την δική της εκπρόσωπο, η καταγραφή της οποίας γίνεται με έναν ξεχωριστό τρόπο αφήγησης της ιστορίας του κάθε τόπου.

Συνολικά έχουν καταγραφεί 302 (!) σωματεία σε όλο τον κόσμο από την δεκαετία του ’20 μέχρι σήμερα!

Στην Ελλάδα, το όνομα ΑΕΚ (Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως) είναι εξαιρετικά διαδεδομένο, κυρίως λόγω της προσφυγικής κληρονομιάς που φέρει. Σύμφωνα με τα τελευταία ιστορικά και αθλητικά δεδομένα, πλήθος ομάδων, υπολογίζεται περίπου 200, υπάρχουν με το όνομα ΑΕΚ σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι περισσότερες από αυτές είναι ερασιτεχνικά σωματεία που αγωνίζονται στα τοπικά πρωταθλήματα διαφόρων νομών.

Μερικές από τις πιο γνωστές τοπικές ομάδες ΑΕΚ:

• ΑΕΚ Τρίπολης

• ΑΕΚ Πατρών

• ΑΕΚ Καβάλας

• ΑΕΚ Άργους

• ΑΕΚ Καλαμάτας

Το όνομα αυτό επιλέχθηκε από πολλούς πρόσφυγες μετά το 1922 για να τιμήσουν τις ρίζες τους, καθιστώντας την ΑΕΚ ένα από τα πιο συνηθισμένα ονόματα αθλητικών συλλόγων.

Φυσικά δεν αποτελεί εξαίρεση ο Ολυμπιακός Πειραιώς, καθώς στην Ελλάδα υπάρχουν δεκάδες αθλητικά σωματεία με το όνομα «Ολυμπιακός», με το όνομα να είναι εξαιρετικά δημοφιλές λόγω της σύνδεσής του με την Αρχαία Ολυμπία και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και του μεγέθους του Ολυμπιακού Πειραιώς.

Μερικές από τις πιο ιστορικές ομάδες με το ίδιο όνομα είναι:

• Ολυμπιακός Βόλου

• Ολυμπιακός Λευκωσίας

• Ολυμπιακός Χαλκίδας

• Ολυμπιακός Λουτρακίου

• Ολυμπιακός Λαμίας

• Ολυμπιακός Πειραιώς Β’

και πολλές ακόμα.

Στην Αχαΐα απαντάται ο Ολυμπιακός Πατρών, Ολυμπιακός Αγίου Γερασίμου, Ολυμπιακός Ανω Αχαΐας, Ολυμπιακός Δημητρόπουλου, Ολυμπιακός Κάτω Αχαΐας , Ολυμπιακός Λιμνοχωρίου, Ολυμπιακός Μαζαρακίου, Ολυμπιακός Νεαπόλεως, Ολυμπιακός Σαγεΐκων, στο Ιόνιο ο Ολυμπιακός Κεφαλλονιάς, επίσης γνωστός και με την ονομασία Ολυμπιακός Αργοστολίου, ενώ στην Ηλεία ο Ολυμπιακός Λαμπετίου, Ολυμπιακός Ζαχάρως, Ολυμπιακός Σαβαλίων κ.ά.

Σε επίπεδο τοπικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου (Ε.Π.Σ.), υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 50 ερασιτεχνικές ομάδες που φέρουν το όνομα «Ολυμπιακός» σε διάφορες περιοχές και χωριά της χώρας.

Το φαινόμενο αυτό φυσικά απαντάται και στην Super League το κορυφαίο ποδοσφαιρικό της χώρας.

Κατά το παρελθόν έως και σήμερα, έχουν αγωνιστεί τρεις διαφορετικοί Απόλλωνες, τρεις Αστέρες, δύο ΑΕΚ, τρεις …Άρηδες, δύο Ατρόμητοι, δύο …Αχιλλέες, δύο Εθνικοί, δύο Ηρακλειδείς, δυο Μεγαλέξανδροι και πέντε Ολυμπιακοί!

Αναλυτικά:

AΠOΛΛΩN ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

AΠOΛΛΩN AΘΗΝΩΝ

AΠOΛΛΩN KAΛAMATAΣ

AΣTEPAΣ AΘHNΩN

EΘNIKOΣ AΣTEPAΣ

AΣTEPAΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

AEK ΑΘΗΝΩΝ

AEK KABAΛAΣ

APHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

APHΣ ΠEIPAIA

APHΣ KOPINΘOY

ATPOMHTOΣ ΠEIPAIA

ATPOMHTOΣ AΘΗΝΩΝ

AXIΛΛΛEAΣ TPIKAΛΩN

AXIΛΛEAΣ KOPINΘOY

EΘNIKOΣ ΠEIPΑΙΑ

EΘNIKOΣ AΛEΞANΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

HPAKΛHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ

HPAKΛHΣ ΣEPPΩN

MEΓAΣ AΛEΞANΔPOΣ ΘEΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

MEΓAΣ AΛEΞANΔPOΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

OΛYMΠIAKOΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

OΛYMΠIAKOΣ ΛEYKΩΣΙΑΣ

OΛYMΠIAKOΣ ΛOYTPAKIOY

OΛYMΠIAKOΣ BOΛOY

OΛYMΠIAKOΣ XAΛKΙΔΑΣ

