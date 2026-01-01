Η δημοφιλία του Ολυμπιακού και οι νέες επενδύσεις στο «Καραϊσκάκη»

Αίσθηση προκάλεσε η πρόσφατη είδηση πως πάνω από 220.000 χρήστες μπήκαν στη διαδικασία αγοράς έως και δύο εισιτηρίων για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Τσάμπιονς Λιγκ.

O Ολυμπιακός ανακοίνωσε το sold out της αναμέτρησης με τη Ρεάλ για τη League Phase του Champions League (26/11). H τρέλα των οπαδών των ερυθρόλευκων ήταν τεράστια και χιλιάδες είχαν στηθεί στη διαδικτυακή “ουρά”, ώρες πριν από την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων. Μάλιστα πάνω από 220.000 διαφορετικοί χρήστες μπήκαν στη διαδικασία αγοράς έως δύο εισιτηρίων. Πρόκειται για έναν τεράστιο αριθμό που δείχνει την δίψα των οπαδών των ερυθρόλευκων.

Είναι αξιοσημείωτο πως σχεδόν όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού της τελευταίας διετίας είναι sold out και αυτό το γεγονός οδήγησε τους διοικούντες την ΠΑΕ Ολυμπιακός στην απόφαση για αύξηση της χωρητικότητάς του από τις 33.000 θέσεις σε περισσότερες από τις 50.000.

Εδώ και σχεδόν ένα χρόνο υπάρχουν συζητήσεις στον Ολυμπιακό για την αύξηση της χωρητικότητας του «Γ. Καραϊσκάκης» από τις 32.500 θέσεις που είναι αυτή τη στιγμή, για πάνω από τις 50.000.

Έχουν γίνει οι μελέτες, έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες και φαίνεται πως σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται εντός της σεζόν.

Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες, το «Καραϊσκάκης» αναμένεται να έχει την όψη του Σαν Μαμές, την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Θα υπάρχουν διώροφες εξέδρες, η χωρητικότητα θα είναι κοντά σε αυτή του Σαν Μαμές (έχει 53.000 θέσεις), ενώ θα υπάρξουν αλλαγές και εξωτερικά όπως στο ισπανικό γήπεδο.

Θα υπάρξουν αλλαγές στους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου, με καινούργιες αίθουσες, όπως θα δημιουργηθούν νέες σουίτες, αλλά και χώροι που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συνέδρια.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η επένδυση για τις αλλαγές στο «Καραϊσκάκης» θα ξεπεράσει τα 50 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τον μεγαλομέτοχο της πειραϊκής ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Χωρίς να υπάρχει η συνδρομή της Πολιτείας. Επίσης, ο Ολυμπιακός πιθανότατα θα δηλώσει ως έδρα το ΟΑΚΑ για μία σεζόν.

Δεν θα είναι η μοναδική επέμβαση στο γήπεδο, που κατασκευάστηκε το 1895 ως Ποδηλατοδρόμιο για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896. Μετά από συνεχείς βελτιώσεις (πιο σημαντική αυτή του 1953) το 1964 ολοκληρώθηκαν οι κερκίδες, ενώ το 1969 απέκτησε πολυώροφο κτίριο ενόψει του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου. Το 2004 ανακατασκευάστηκε εκ βάθρων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παίρνοντας και πάλι τη φορά που είχε το 1896 (αντίθετη με αυτή του 1964).

Το στάδιο με την τωρινή του μορφή έχει χωρητικότητα 33.100 θεατών και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τόσο στην Αθήνα όσο και στην Ελλάδα, μετά το «Σπύρος Λούης» στο ΟΑΚΑ (η «Αγιασοφιά» / «Opap Arena» έχει 31.500 από το ματς – φιέστα με τον Βόλο). Το ρεκόρ του είναι 33.065 εισιτήρια από τον αγώνα με τον ΟΦΗ της περιόδου 2024-’25 όπου ο Ολυμπιακός γιόρτασε τα 100ά του γενέθλια.

Το γενικό ρεκόρ του γηπέδου είναι 42.465 εισιτήρια από το 1965, επίδοση που θα σπάσει μόνο μετά την επικείμενη αύξηση χωρητικότητάς του.

Και κάτι ακόμα για κείνο το ρεκόρ. Ως γνωστόν το απόλυτο ρεκόρ εισιτηρίων σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι στην Ελλάδα, είναι 74.465 από την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – ΑΕΚ το 1985-’86, για την Σούπερ Λίγκα.

Όμως υπάρχει παιχνίδι, επίσης για το κορυφαίο μας πρωτάθλημα, στο οποίο κόπηκαν 84.095 εισιτήρια! Αφορά την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη την περίοδο 1964-’65. Ο αγώνας με 41.360 θεατές διεκόπη λόγω νεροποντής. Στην δεύτερη «εκδοχή» του κόπηκαν 42.465 εισιτήρια, που είναι όπως είπαμε ρεκόρ γηπέδου όλων των εποχών. Κάπως έτσι φτάσαμε αθροιστικά στον αριθμό των 84.095 εισιτηρίων που είναι αξεπέραστη επίδοση. Θυμίζουμε πως τότε δεν υπήρχε η δυνατότητα επιστροφής των εισιτηρίων, ούτε να ισχύσουν και για την επαναληπτική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.

